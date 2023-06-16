打電動打到頭變形？　遊戲實況主剃髮募款「驚見凹陷」嚇壞粉絲

▲遊戲實況主科塔斯剃髮募款，驚見頭上有凹痕。（圖／翻攝Twitch@curtoss，下同。）



記者吳美依／綜合報導

Twitch遊戲實況主科塔斯（Curtoss）舉行慈善募款，如果累計金額達1000美元（約新台幣3萬元），就會在直播上剃光頭，卻因此發現頭上出現凹陷痕跡，讓他本人和粉絲全都嚇壞了。

根據直播影片，科塔斯為「白血病與淋巴瘤協會」（LLS）舉行慈善募款，在累計金額達1000美元時開始剃頭，卻發出一連串驚呼，「夥計們，這個剃刀剃得超讚。我現在在這裡看到一個凹痕，這是我耳機的位置，我頭上有個該死的耳機凹痕，搞什麼？我以為那只是我的頭髮造成的。」

Streamer finds a headphone indent on his head while shaving for charity pic.twitter.com/3RiIlnjYeX — Dexerto (@Dexerto) June 5, 2023

這段影片被截取後在推特累計逾4200萬次觀看，網友們紛紛留言，「解鎖新恐懼」、「我看完這個之後，狂摸自己的頭半小時」，也有許多人建議，可以把耳罩式耳機換成耳塞式耳機。

事實上，這種凹痕是長時間穿戴耳罩式耳機造成，許多專業電競或遊戲玩家都有，不過它只是暫時性的，透過按摩或者熱水澡就能夠恢復，類似眼鏡戴太久在臉上留下的痕跡。科塔斯的影片引發熱議後，也有網友把過去多名電競玩家展示頭上凹痕的畫面剪輯成短片。