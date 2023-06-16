19惡煞砸店幕後藏鏡人是他！曾涉陳進棋命案…教唆小弟犯案又被逮

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家飲酒店，在2023年農曆年節過後，遭19名男子砸店並丟擲信號彈，警方發現幕後藏鏡人，竟是曾經參與北市議員陳進棋槍擊案的潘姓共犯，潘姓男子出獄也成為太陽聯盟執行長，雙方聲稱因債務糾紛才惹出爭議，但對於金額則不願多說。

警方調查，53歲的潘恆逸，為太陽聯盟執行長，2023年農曆春節後，因與北市中山區一家飲酒店發生債務糾紛，當天凌晨找來19名小弟前往砸店，在門口拉信號彈，更將店長以及在場3名人等打到全身多處撕裂傷、店家裝潢也遭毀損。

▲潘恆逸曾參與北市議員陳朝琴槍擊案，出獄後擔任太陽聯盟執行長。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出潘在幕後涉有重嫌，所以在15日將人逮捕到案，並查獲4名共犯，剩餘的14名共犯仍持續追查，警方也依照《組織犯罪條例》、妨害秩序以及公共危險等罪嫌，將潘等5人移送地檢署偵辦。

據了解，潘恆逸原本是天道盟太陽會突擊隊隊長，在2002年間，透過槍手董智泰，認識幕後教唆槍殺時任北市議員陳進棋的幕後藏鏡人陳朝琴，共同參與槍殺陳進棋命案，遭到判刑10多年，在申請假釋後出獄。

▲潘恆逸因與中山區飲酒店老闆有糾紛，竟教唆19名小弟前往砸店。（圖／記者邱中岳翻攝）

潘出獄之後，出任太陽聯盟執行長，因2023年農曆春節後，因與北市中山區一家飲酒店發生債務糾紛，當天晚上找來19名小弟前往砸店，更在門口拉信號彈，當時警力前往將人帶回。