德州龍捲風襲小鎮釀3死！200棟房屋被夷為平地　現場畫面曝光

▲德州小鎮佩里頓15日遭龍選風襲擊，造成至少3人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一座小鎮15日遭龍選風襲擊，造成至少3人死亡，城鎮大片住宅去被夷為平地，至少有200棟房屋損毀，就連當地消防局都遭殃，德州州長也派出搜救小組前往當地支援。

Close call for a bus full of campers in Perryton, #Texas. Not everyone as lucky this evening. @NWSAmarillo #txwx #tornado Video by Jaxon Lehnert pic.twitter.com/IW3rqwwjQW — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) June 16, 2023

根據CNN、路透社報導，德州僅有8500人的小鎮佩里頓（Perryton）15日遭龍捲風襲擊，當地消防局長達契（Paul Dutcher）表示，這起災害造成至少3人死亡，多達200間房屋被破壞，就連消防局都有多輛大車損毀，受影響範圍長達2.4公里。

從網路上曝光的畫面可以看到，佩里頓許多住宅被夷為平地，街道滿目瘡痍，連小客車、貨車都橫躺在路邊，情況相當嚴重。

市長西蒙斯（Kerry Symons）指出，當地狀況非常糟糕，由於搜救行動還在持續，不排除死傷人數可能再增加。

奧奇特里綜合醫院（Ochiltree General Hospital）表示，目前預估有50至100人因受傷在院內接受治療，傷勢從輕微擦挫傷到嚴重的肺部衰竭、頭部受傷和骨折都有，部分有生命危險的傷者已被送往更大規模的醫療中心。

美國Xcel能源公司（Xcel Energy）已基於安全考量切斷當地供電，醫院僅依靠發電機進行運作。德州州長阿博特（Greg Abbott）在聲明中指出，州政府已派出緊急反應小組前往當地，包含提供緊急醫療資院與搜救行動。