鋪了滿滿鮮蝦、雙色起司！　3款隱藏版「DISS比薩」限時11天搶吃

▲超Q隱藏版「DISS系比薩」限時開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

訂起來！人氣速食品牌「必勝客」無預警推出3款隱藏版「DISS系比薩」，包括鋪了滿滿鮮蝦的「你好蝦」比薩，還有超香濃「被你起司」比薩等選擇，逗趣十足的比薩名可愛到不行，即日起限時11天開賣。

▲「被你起司比薩」選用滿滿莫札瑞拉起司搭配大量北海道雙色起司，濃郁爆表。

▲「你狠辣比薩」吃得到墨西哥辣椒結合莫札瑞拉起司。

必勝客悄悄推出3款隱藏版「DISS系比薩」，光是比薩名稱就讓人忍不住笑出來，首推「你好蝦比薩」，特意選用9吋鬆厚餅皮鋪上莫札瑞拉起司，再撒上滿滿鮮甜蝦仁，每一口都超滿足，而「被你起司比薩」是使用莫札瑞拉起司搭配大量北海道雙色起司，每一口都濃郁爆表，最後登場的「你狠辣比薩」則是墨西哥辣椒結合莫札瑞拉起司的組合，即日起至6月26日限時開賣，售完為止。

▲繼光香香雞首度推出英式炸魚薯條。

另，繼光香香雞近日也推出最新「爽沾炸魚薯條」，首度以英國國民美食「炸魚薯條」作為創意發想，並以獨家配方、技法製成，特選2片鮮嫩魚排炸至外酥內嫩的口感，再搭配爽脆美式脆薯，打造成經典炸魚薯條，除外，還附上2款特色沾醬（蜂蜜芥末醬／糖醋醬／是拉差醬／田園沙拉醬／塔塔醬任選），多種吃法任搭任配，即日起於全門市開吃，數量有限、售完為止。