百萬隻食肉蟋蟀入侵家園　女驚悚目睹「同類相食」末日景象瘋傳

▲女子住家被大量蟋蟀霸佔。（圖／翻攝自TikTok／auntie_coolette）

記者李振慧／綜合報導

美國內華達州社區近來遭到大量蟋蟀襲擊，數以萬計的蟋蟀出現在民宅與花園中，宛如聖經中才會出現的末日景象嚇得居民不敢出門，只能受困在自家中，還有居民害怕表示，由於蟋蟀會食肉，還看到同類相食的殘忍畫面，誇張景象在網路上瘋傳。

數百萬隻蟋蟀近來入侵內華達州東北部城市埃爾科(Elko)，大量蟋蟀覆蓋在民宅、街道上，甚至還因此阻塞前往醫院的道路。當地醫生伯羅斯(Steve Burrows)表示，為了能讓病人進入醫院，醫院只能趕緊請人帶著掃把和吹葉機(Leaf blower)到門口驅蟲，但由於蟋蟀實在太多，甚至還出動掃雪車。

當地女居民雷諾茲(Colette Reynolds)也在網路上分享自家門前景象，影片中可看到，外面到處是正在竄動的蟲子，即使她和丈夫花了一整天清除，最後還是無法成功驅趕蟋蟀，「這絕對是我人生中最糟的一天，好吧，也許不算是最糟的，但絕對是最噁心的」。

雷諾茲還透露，當她開車出門時，發現會同類相食的蟋蟀正在互相啃咬彼此，而且蟋蟀的味道聞起來非常臭、令人噁心，讓她崩潰表示，「我的老天爺啊，我現在是被囚禁在自己家中的囚犯」。

網路上還有許多居民也遇到類似事件，一名網友分享車子被蟋蟀覆蓋的畫面表示，「我開車時一路上都在哭，因為我的車也被大量蟲子覆蓋了」，還有一名騎車男子行駛在路上時，一路都在努力避開蟋蟀，「我聽到到處都是嘎吱嘎吱的聲音」。