28歲女和男友離奇暴斃飯店房間　「身上無外傷」警推判1原因死亡

▲2人死因引發外界關注。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國28歲女子艾比(Abby Lutz)與41歲男友希斯科(John Heathco)近來入住墨西哥豪華飯店，驚傳2人突然陳屍在飯店房間中，而且身上沒有任何曾遭到外力攻擊的痕跡，死因不明，2人被發現時已經死亡超過10小時，案件正在調查中。

警方表示，來自加州的這對情侶，13日晚間9時左右被人發現陳屍在墨西哥南下加利福尼亞州(Baja California Sur)一頂級度假飯店房間中，該房間一晚要價約美元780元（約台幣2.4萬元），然而2人身上都沒有曾被攻擊的痕跡，死亡原因引發外界好奇。

▲家屬透露，女子死亡前曾懷疑食物中毒。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

警方懷疑，2人可能是在睡夢中死於一氧化碳中毒，但真正死因仍待進一步調查。不過飯店不認為2人死因可能與飯店任何設施有關，包含警方懷疑的一氧化碳中毒，聲明表示飯店正在配合警方調查中。

死者家屬在募款網站上表示，艾比與男友一起前往墨西哥展開美好旅程，在命案發生前幾天，2人曾疑似因為食物中毒前去就醫，「但是他們幾天後告訴我們，已經感覺好多了，後來我們就接到電話，通知他們疑似因為一氧化碳中毒死亡」，希望大家能幫忙捐款，讓家屬把死者遺體帶回國。