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17歲少女開車不小心睡著　「車上4家人」一起墜崖死媽獨活崩潰

17歲少女開車不小心睡著　害「車上4家人」墜崖死亡獨活媽崩潰。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲不幸車禍造成4人死亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國愛達荷州發生一起不幸事件，一名17歲少女開車時不小心睡著，導致方向盤失去控制，車子墜落至約9公尺深的河中，車上一家四口全數死亡，死者包含她年僅8歲與10歲的弟妹，以及36歲父親。

事件10日發生在里金斯市(Riggins)附近的Salmon River，36歲男子米勒(Calvin “CJ” Miller)帶著17歲女兒達珂塔(Dakota Miller)與10歲兒子傑克(Jack)、8歲女兒戴莉拉(Delilah)一起公路旅行，從華盛頓州開車前往愛達荷州爺爺家途中發生致命車禍。

警方表示，車禍原因可能與長途開車所導致的疲勞駕駛有關，「因為這個原因，少女不小心把車開出高速公路，撞到一塊大石頭後，車輛在空中翻覆，最後倒掛在河中」，河水透過破碎的窗戶流入車中，導致一家四口溺死。

沒有一起去旅行的母親布萊爾(Zella Blair)，接獲噩耗後悲痛表示，「我立刻跪倒在地上，開始大哭，簡直不敢相信，一切都變了，我只想要我的孩子們回來」。親友幫忙在GoFundMe上設置募款活動，希望能夠幫助家屬度過難關。

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