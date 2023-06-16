18歲女隆胸手術心跳驟停　「醫阻止報警」放手術台5小時腦死身亡

▲女子麻醉後昏迷不醒，醫生卻禁止醫護人員報警。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州18歲女子艾瑪琳(Emmalyn Nguyen)進行豐胸手術後突然失去知覺，45歲醫生傑佛瑞(Geoffrey Kim)雖然施以急救，卻禁止工作人員撥打電話報案，讓昏迷不醒的艾瑪琳躺在手術台上長達5個小時，後來因嚴重腦損傷身亡。近來陪審團裁定，醫生過失殺人罪罪成。

來自丹佛市的艾瑪琳，2019年8月1日在整形外科接受隆胸手術時，被護士梅克(Rex Meeker)麻醉後突然出現心臟驟停的情況，然而當時沒有醫護人員陪在身旁，直到15分鐘後被護士發現時，嘴唇已呈現紫色狀態。

艾瑪琳的母親琳恩(Lynn Fam)表示，在女兒躺在手術台上5小時期間，她全程都在手術室外面等候，由於手術時間比預期久擔心詢問，醫生還告訴她，女兒狀態很好，因為很年輕才會需要比較久的時間醒來，完全不知道女兒真正的情況。

艾瑪琳急救後雖然成功醒來，卻因為嚴重腦損傷處於植物人狀態，無法說話、自行進食，住在專業機構中接受24小時全天候照顧長達14個月，最後於2020年10月去世。

本案開庭審理，護士指控當時她和其他工作人員多次要求報案，可是遭到醫生傑佛瑞阻止，傑佛瑞告訴大家，再多給他一點時間，相信患者很快會醒來。最初被指控一級嚴重傷害罪與過失殺人罪的傑佛瑞，近來被陪審團裁定過失殺人與妨礙公務罪罪成，將於9月8日被正式判刑，將有可能被判入獄最高3年。