遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命　她幸運逃死後曝：好像宿醉

▲愛爾蘭一名婦女遭閃電擊中後幸運存活。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭奧法利郡（Offaly）發生奇蹟事件，53歲的卡洛琳（Caroline Blake）在廚房泡咖啡時被閃電擊中，卻因為腳上跑步鞋的橡膠鞋底，幸運撿回一命。她隔日受訪透露，身上僅手腕及腹部2處小面積灼傷，還有像是宿醉的感覺，此外一切都很好，「大家都叫我去買樂透，我還沒有買，但我一定會的，因為我現在肯定非常幸運。」

《愛爾蘭廣播電視》等外媒報導，13日外頭雷雨交加，卡洛琳站在廚房水槽邊泡咖啡，屋子電力斷斷續續，她隨手把茶匙丟進水槽，霎那間火花四射，伴隨巨大爆炸聲，廚房裡還瀰漫燒焦味，她的手和胸口都像觸電一樣，「我不知道發生什麼事，當它發生時，我陷入恍惚大概1、2分鐘」，甚至有點迷失方向。

"I could hear the buzzing of electricity and next thing it hit my hand as I was putting the spoon back down into the sink," Caroline Blake saidhttps://t.co/6bfL1NqW60 — RTÉ News (@rtenews) June 14, 2023

不久後女兒回家了，卡洛琳被發現身體不太舒服，手和胸口都泛紅，於是趕緊送往醫院，幸好數小時後就出院。她回憶，「醫師告訴我，都是因為我穿了跑鞋，鞋底橡膠拯救了我，讓我的雙腳穩穩地站在地上，否則我可能會燒灼傷，甚至更糟。」

事後研判，閃電當時可能擊中屋外的水龍頭，威力擴及距離最近的廚房水槽及卡洛琳。

雷丁大學氣象學系教授史考特（Christopher Scott）認為，卡洛琳的經歷很不尋常，因為現在建築幾乎都有接地線設計，確保閃電雷擊產生的電能直接進入地下，避免危及住戶，「所以待在室內通常是最安全的」。