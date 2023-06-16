10多年沒見！她結婚沒邀同學　還求「贊助蜜月費用9700」

▲1對新婚夫妻要求他們沒邀請參加婚禮的熟人贊助他們的蜜月旅行。（示意圖／達志影像）

文／CTWANT

英國1名女子在網路上發文抱怨她10幾年沒見面的同學，原PO表示這個同學結婚時沒邀請她參加，但卻傳訊息要原PO贊助他們新婚夫婦倆蜜月旅行時的資金，更建議至少要250英鎊（約台幣9700元），令原PO相當傻眼，也直言這對新婚夫妻此行為很貪婪。

1名英國女子在「Reddit」上發文抱怨，她在文中提到，她收到多年前的同學發來結婚喜訊，不過對方表示因為場地的人數限制，因此無法邀請原PO到場參加婚禮，而該同學竟在訊息最後寫道，雖然原PO無法到場，但歡迎她捐錢資助她的蜜月旅行，更建議金額至少要250英鎊（約台幣9700元），也歡迎資助更多錢。

原PO生氣指出，兩人至少有10多年沒有見面，當初在學校兩人充其量只是關係還不錯的同學，也不是朋友，兩人上次在網路上聊天也是2009年的事了。原PO也說，後來她回覆這名同學祝她新婚快樂，並表示已經代表他們把錢捐給慈善機構。

其他網友也表示對這對新婚夫妻的行為感到困惑，更有人指責他們很貪婪，竟然要求他們沒邀請參加婚禮的熟人至少捐給他們250英鎊（約台幣9700元），屬實很不合理。

延伸閱讀

▸ 不願21歲兒帶女友回家長住 媽不知如何拒絕…網授2招

▸ 男大生約學姐酒後發生性關係 她懷別人種找他簽字墮胎：原來我是終極備胎

▸ 女演員淚控遭「手指戳屁眼」 許傑輝性騷連環爆…宣布「退出演藝事業」