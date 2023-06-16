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世紀渣男！婚前才知未婚夫嫖妓拍大量性愛片　她崩潰：什麼怪物

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲女子與男友交往多年答應求婚，兩人婚紗照都拍攝完成，才得知未婚夫的真面目。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子準備與交往約6年的男友結婚，婚紗照也拍攝完成，然而男子卻突然不接電話還說謊，她這才意外發現，未婚夫不但把2萬令吉結婚基金拿去買春，把妓女帶回婚房發生性行為，雲端硬碟有大量性愛影片，還偷拍家人內衣褲，一氣之下解除婚約，公開未婚夫惡行，崩潰吐露心聲「到底把什麼怪物帶回了家」。

綜合中國報、香港01等報導，這名女子從大學時期就和未婚夫交往約6年，也在去年答應他的求婚，甜甜蜜蜜準備步入人生新階段。然而就在去年底她與家人外出旅行5天期間，突然連繫不上未婚夫，他完全不接視訊電話，讓她感到相當疑惑。未料在旅行結束後，她卻只得到一句「不愛了」，未婚夫還說要冷靜一周，一封簡訊或電話都沒有。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

面對未婚夫的態度轉變，女子開始用盡方法想知道一切，沒想到意外揭穿男子的真面目，原來他從大學時期開始買春，還把2萬令吉結婚基金花光拿去嫖妓，不但把妓女帶回婚房發生性行為，甚至有意迎娶贖身。不只如此，她也發現未婚夫雲端硬碟有大量性愛影片，甚至拍攝她家人的內衣褲，準備製圖拿去賣錢。

這一切讓女子坦言，多年來交往這段期間，100%信任對方，從未懷疑過他，「此刻我的內心只有無限懊悔與自責，自己到底把什麼怪物帶回了家。」

未婚夫事後解釋，嫖妓是因為生活壓力大，偷拍未婚妻家人的內衣褲是因為缺錢。更令人絕望的是，未婚夫家人並沒有糾正自家兒子的行為，反而怪罪女子不體貼，束縛他們家兒子、不給他空間，要求她原諒並繼續這場婚事。女子最後氣得分手並解除婚約，對男方發出律師信，並在網路上公開所有惡行，「你真的太太太太太渣，渣都不足以形容你」。

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