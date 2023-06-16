哈佛研究：「睡得好」早死風險降4成　幾點睡、睡多久都是關鍵

▲專家建議，不論工作日或周末都應維持固定時間起床與就寢。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你今天睡飽了嗎？美國哈佛大學醫學院研究發現，每天睡滿7至9小時且保持規律與健康的睡眠習慣，就能將早死風險降低整整40%。

《每日郵報》報導，這項研究上周在印第安納州印第安納波利斯舉行的聯合專業睡眠學會（Associated Professional Sleep Societies, APSS）定期會議上發表，研究人員鍾俊（Joon Chung，音譯）聲明指出，研究結果表明，增加大眾對「睡好覺」的討論並加以實踐將帶來益處。

研究團隊使用來自多族裔動脈硬化研究（MESA）數據，這項研究對1750名受試者進行7年追蹤，受試者配戴外觀如手錶的紀錄儀器，透過光線與人的動作評估其睡眠模式。結果發現，其中1015人睡眠型態屬「常態－最佳」，744人屬於「不規律－不充足」，而1750人有176人在追蹤期間內過世。

美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，多達1/3美國人睡眠不足，未達每天睡7小時的標準，而睡眠不足與心臟病、腎臟病、高血壓、糖尿病、中風、肥胖及抑鬱等慢性健康問題有關。

CDC行為風險監測系統針對全美40萬人進行調查，2020年數據顯示，最缺乏睡眠的州包括夏威夷、西維吉尼亞州及肯塔基州，最充足的則有科羅拉多州、明尼蘇達州及南達科他州。

全美18至64歲成人中約有34%人每晚睡不到7小時，65歲以上長者睡眠不足者降至26%，但比例仍達到1/4。整體來說，男性睡眠不足比例高於女性，分別為33.3%及32.1%。8.4%美國成年人仰賴安眠藥入睡，比例是10年前的2倍以上。

這些問題都可能剝奪快速眼動睡眠，而快速眼動睡眠減少可能導致健忘、早上更難起床。美國睡眠醫學會（AASM）建議，不論工作日或周末，每天起床及就寢的時間應該保持固定。

鍾俊也表示，「如果睡眠是一顆8小時的藥丸，按時且持續服用全劑量的睡眠是有益的。充足且規律的睡眠似乎對所有人都有益處。」