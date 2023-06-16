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18歲媽出門跑趴6天！　女嬰被獨自丟在家「活活餓死」

▲▼庫迪（Verphy Kudi）在2019年為了和朋友出門慶祝18歲生日，將當時還未滿2歲的女兒獨自丟在家中長達6天。（圖／翻攝自推特）

▲庫迪在2019年出門慶祝18歲生日，將當時還未滿2歲的女兒獨自丟在家中長達6天。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

來自英國的小媽媽庫迪（Verphy Kudi）在2019年為了和朋友出門慶祝18歲生日，將當時還未滿2歲的女兒獨自丟在家中長達6天，導致女兒最後因饑餓脫水和染上流感而死，她也被依過失致死罪判刑9年。最新調查指出，庫迪早有多次將孩子獨自留在家中的紀錄，而社工對一切都知情。

根據BBC報導，庫迪在2019年12月5日到11日期間，為了慶祝18歲生日，和男友、朋友們一路從倫敦玩到考文垂（Coventry）、索利赫爾（Solihull），將年僅20個月大的女兒亞西爾（Asiah）獨自丟在家中整整6天，導致亞西爾因饑餓脫水和染上流感而死。

法院在2021年依過失致死罪判處庫迪9年有期徒刑；而最新的調查指出，社工坦承在亞西爾死亡前2個月，庫迪就曾至少將她獨自丟在家裡7次，時間約在1小時至6天不等。

庫迪年僅16歲就懷孕生子，之後就和女兒一起住在基督教青年協會（YMCA）創立的關懷公寓中，那裡全天24小時都有人員駐守管理。而庫迪在2019年10月開始，就被發現時常將亞西爾丟在家中，有時是在外抽菸數十分鐘，有時則是外出喝到爛醉數個小時，甚至曾消失兩天。

負責庫迪的社工卡希爾（Jakki Cahill）說，住宿單位向她通報後，她也跟庫迪談論過，甚至還給了庫迪一個嬰兒監視器，「如果我知道她（庫迪）在某個情況下失蹤了，我絕對會想辦法聯繫她，對於她把亞西爾獨自留在家，我一點也不感到意外。」

但卡希爾也提到，從社工的角度來看，庫迪對於女兒非常了解，也時常和她分享兩個人的合照，還有兩個人平常的相處。當地非營利兒童保護組織BHSCP在調查報告中指出，社工認為庫迪是一個有能力且有愛心的母親，「專業人士無法預測亞西爾的死亡。」

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