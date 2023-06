18歲媽出門跑趴6天！　女嬰被獨自丟在家「活活餓死」

▲庫迪在2019年出門慶祝18歲生日,將當時還未滿2歲的女兒獨自丟在家中長達6天。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

來自英國的小媽媽庫迪(Verphy Kudi)在2019年為了和朋友出門慶祝18歲生日,將當時還未滿2歲的女兒獨自丟在家中長達6天,導致女兒最後因饑餓脫水和染上流感而死,她也被依過失致死罪判刑9年。最新調查指出,庫迪早有多次將孩子獨自留在家中的紀錄,而社工對一切都知情。

根據BBC報導,庫迪在2019年12月5日到11日期間,為了慶祝18歲生日,和男友、朋友們一路從倫敦玩到考文垂(Coventry)、索利赫爾(Solihull),將年僅20個月大的女兒亞西爾(Asiah)獨自丟在家中整整6天,導致亞西爾因饑餓脫水和染上流感而死。

A teen mum who left her daughter at home to starve to death, while she traveled to celebrate her 18th birthday, has been jailed for 9 years.



Verphy Kudi abandoned 20-month-old Asiah at her flat in Brighton, England, for almost six days while she partied in London and Coventry. pic.twitter.com/mQQPT5sNcs