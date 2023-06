英公園裸男「抱著樹幹」忘情摩擦下體！親吻又撫摸　散步民眾傻眼

▲英國男子在公園脫衣裸體,抱著樹幹做出不雅行為。(圖/翻攝自推特@JaydaBF、@Martyn89,下同)

記者張寧倢/編譯

公園是不分老幼的社區休閒空間,但英國卻有一名40多歲男子大白天在公園脫衣、脫褲,還露出生殖器將其靠在樹幹上「熱情摩擦」,約20多人目睹他和一棵樹親吻、撫摸與性行為。正在散步的目擊者將過程錄了下來,警方也立刻到場將他逮捕。

據紐約郵報等外媒報導,這起事件發生在英格蘭南部威爾特郡(Wiltshire)索爾茲伯里(Salisbury),這名身分不明、頭髮灰白的40多歲男子13日下午4點半左右在伊莉莎白女王花園(Queen Elizabeth Gardens)抱著一棵樹、行為舉止怪異,而當時公園裡頭大約有25人正在享受陽光。

目擊者說,「我和我的一個同行者在公園裡散步,我們看到一個男人抱著樹,覺得很有趣。而當我們走靠近時,看到他脫下褲子,這就是為何我開始錄影。」然而,男子不只脫了褲子,目擊者拍攝的影片中,他更繼續脫掉上衣,並且開始親吻這棵被截掉大半的樹。報導指出,男子和樹接吻、愛撫並做出激情的性愛動作,警方因此接獲多起報案電話。

