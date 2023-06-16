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彩券爽中頭獎2000多萬　他在墓地席開200桌「謝鬼」：歡迎打包

▲▼泰國男子中頭獎請鬼。（圖／翻攝mgronline.com）

▲泰國一名男子中頭獎後，在墳地席開200桌「謝鬼」。（圖／翻攝mgronline.com，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國春武里府一名男子買樂透，幸運抱回頭獎2400萬泰銖（約新台幣2126萬元），竟決定在家鄉的一塊墓地席開200桌「宴請鬼魂」表達謝意，也大方歡迎村民前來打包。

《星洲日報》報導，這次宴席菜色相當豐富，包括冷盤、炒飯、燉雞、炸肉排、泰式蒸魚、湯品及甜品等8道菜色。每桌要價1200泰銖（約新台幣1063元），200桌合計約24萬泰銖（約新台幣21.2萬元）。

▲▼泰國男子中頭獎請鬼。（圖／翻攝mgronline.com）

52歲團膳業者阿南（Anan Bamrungpruek）透露，這位幸運得主前來委託，以24萬泰銖、也就是1%獎金預算席開200桌，「他是依照當地習俗來還願的，因為他買彩券中獎了，也願意與村民、尤其清寒家庭分享，歡迎大家來打包」。

泰國日報《經理每日360度》報導，對於那些透過這塊墓地發大財的幸運兒來說，回饋這裡的鬼魂已經成為傳統，因此在這裡許願並且實現的村民，都會舉辦請客、播放露天電影等活動「還願」。

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MGR Online ภาคกลาง-ตะวันออก 發佈於 2023年6月14日 星期三
 

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