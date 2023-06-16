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美參院外委會21日審台灣租稅協定法案　料能過關

▲▼ 美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國參議院外委會21日將召開工作會議，審議先前因單一議員杯葛被迫延審的「台灣租稅協定法案」。提案的外委會主席梅南德茲日前表示，有信心法案會獲兩黨強健支持。

參議院外委會今天公布最新工作會議議程，預計21日審議10項法案與決議案，其中包括由參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）等人5月4日提出的跨黨派「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。

法案主旨為授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定，以處理美台雙重課稅問題，促進雙邊貿易投資。

法案指出，美國與全球65個「司法管轄區」（jurisdiction）簽有租稅協定，台灣作為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。

法案表示，美台若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係上扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。

根據法案規定，協商啟動至少15天前須通知國會，協商完成後30天內須將協定送交國會，待參眾兩院通過共同決議（concurrent resolution）予以核准即算生效。

參議院外委會原定8日就要審議「台灣租稅協定法案」，但因共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）提出反對，法案被迫延審。

據了解，賦予任何單一成員杯葛議案的權利，是參院外委會長年作法，任何遭擱置法案需至少延至下場工作會議審議。

不過，梅南德茲當時告訴媒體，此議題在下場工作會議前就會被提出，他預期法案將獲得兩黨強健支持。

若法案21日如預期通過參議院外委會，接下來將送交參、眾議院審議，獲國會兩院通過即能遞交總統簽署生效。

 

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