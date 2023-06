《紐時》：黃仁勳黑色皮衣成矽谷新時尚　ChatGPT給這穿搭4個答案

▲黃仁勳標誌性的皮衣穿搭。(圖/記者湯興漢攝)



記者崔子柔/綜合報導

輝達(NVIDIA)股價飆漲,市值突破1兆美元,執行長黃仁勳每回亮相,身上都離不開標誌性的黑色皮衣單品,給人留下深刻印象。《紐約時報》則說,他身上的黑色皮衣成為人工智慧典範轉變的象徵。

根據《紐約時報》報導,黃仁勳每次公開露面時,都穿著黑色皮衣,通常會搭配黑色T恤和牛仔褲,在登上《時代》雜誌封面時,也是穿著黑色皮衣,2016年在知名論壇Reddit線上與網友互動時,還自稱「那個穿皮衣的人」。

黃仁勳有翻領造型的皮衣,或是很多拉鍊的皮衣,但不論什麼款式都是黑色,一名發言人表示,黃仁勳已經穿皮衣至少20年了,讓他看起來總是一樣。黑色皮衣除了能代表黃仁勳,也象徵人工智慧產業的巨大躍進。

就如同賈伯斯的黑色高領、薩克柏的灰色T恤、貝佐斯像嘻哈歌手Pitbull的打扮,這些執行長都明白,一家能改變世界的公司,還要成為主流文化組成的企業,區別就在領導者的形象。

▲雲達科技總經理楊麒令穿上黃仁勳招牌皮衣。(圖/讀者提供)



《著裝規範:時尚法則如何創造歷史》(Dress Codes: How the Laws of Fashion Made History)的作者、史丹佛大學法學院教授Richard Thompson Ford認為,讓人一眼能認出的打扮,就像卡通人物或超級英雄,一方面是拒絕時尚,一方面又在借助時尚的力量。

不過當事人被問到為什麼每天都穿一樣時,通常只會回答這樣比較省時間,因為他們每天要思考的問題太多了。

歐巴馬就回答過類似的話,他通常都穿灰色或深藍色西裝,在擔任美國總統期間,只有穿過一次棕色西裝。黃仁勳的發言人則說,他每天都穿同樣風格的服裝,是因為這樣每天都能少做一個決定。

每天穿一樣的服裝能傳遞紀律性、專注度,還有Richard Thompson Ford所說的可靠性,而這些都是執行長需要的特質,不過這不是全部理由,在視覺傳播時代,想掌控一切的人都明白這一點,每天穿同樣的衣服,是在大眾思維中打造固有形象的捷徑。

舉例來說,提到雜誌編輯時,普遍會聯想到留短髮、戴墨鏡的《時尚》雜誌主編、「時尚女魔頭」原型Anna Wintour;而想到美國最高法院時,就會聯想到法官身上的黑袍。歷史上很多人深知視覺標誌的力量,所以他們的名字就代表了固有的穿衣風格,像是南非前總統曼德拉(Nelson Mandela)的馬迪巴襯衫(Madiba)、聲稱滴血驗癌的女創業家霍姆斯(Elizabeth Holmes)一直模仿賈伯斯穿著黑色高領毛衣。

▲黃仁勳的皮衣款式引起不少人追隨。(圖/記者林敬旻攝)



《紐約時報》認為,黃仁勳心裡很清楚,黑色皮衣就代表了他的個性。台北2023 Computex大會在上月舉行,當時氣溫26至32度,有人詢問黃仁勳為何能耐著炎熱穿皮衣,黃仁勳則回答「我一直都很酷」。

矽谷形象顧問兼造型師Joseph Rosenfeld說,黃仁勳選擇把黑色皮衣當制服,是因為這能讓人重新審視。如果黃仁勳穿著西裝,或是POLO衫配卡其褲,看起來就像個傳統乏味的管理者,但皮衣顯示他是有創造力、地位高的人,可以穿任何他想穿的衣服。

ChatGPT則針對「為何黃仁勳總穿黑色皮衣」給出4個原因,「黑色皮衣能讓人想到自信、權威、專業」,另與摩托車有關,能代表速度。

Joseph Rosenfeld表示,很多客戶問他能否也穿這樣一件皮衣,他則回答,這個造型已經歸黃仁勳所有,建議去開發另一種形象。黃仁勳也成為唯一一位在電商平台有同名皮衣的執行長。