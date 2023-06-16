11歲還不會上廁所！瑞士「尿布小童」激增　專家揭1關鍵原因

▲越來越多的瑞士學童不會自己上廁所，每天包尿布上學。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

「懂得玩平板，就該會上廁所」。瑞士教育界近期觀察到令人擔憂的「尿布潮」，越來越多小學生包著尿布上學，有專家認為，父母刻意迴避或缺乏耐心教小孩上廁所，是造成這詭異現象日趨普遍的原因，甚至有11歲大兒童，從未學習過如何上廁所。

據《紐約時報》報導，瑞士教師聯合會主席勒斯勒爾（Dagmar Rösler）表示，4歲學童包尿布上學不罕見，但已經11歲仍不會自己上廁所，卻是令人擔憂的趨勢，小孩寧可髒屁股也不願脫下這種方便的解放工具。「Mayo Clinic」的數據則指出，小孩平均在18個月至24個月大時學習如廁，但有越來越多家長繼續用尿布將就，迴避教上廁所的責任。

兒童發展專家梅斯梅爾（Rita Messmer）形容尿布潮宛如洪水激增，11歲仍在包尿布且不會上廁所，只是這現象的冰山一角，「教小孩上廁所不是老師的責任，教師們對不願教孩子的父母，已經失去了耐心」，教上廁所、處理濕透的髒尿布更成為老師們額外負擔，進而影響到教程。

其實，布法羅教師聯合會主席魯默爾（Phil Rumore）2019年就提出學童的包尿布問題。而4年後的情況不只更嚴重，梅斯梅爾也直言，包尿布且不會自己上廁所的小孩，在學校更容易遭到同儕霸凌與嘲笑。教育專家史塔姆（Margrit Stamm）也呼籲各界注意包尿布問題，以及問題所傳遞出的警訊。

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