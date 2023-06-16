澳洲戰爭英雄變法院「認證殺人犯」　告媒體誹謗又敗訴

▲澳洲「戰爭英雄」羅伯茨─史密斯被法院裁定參與謀殺4名阿富汗人。圖為2021年出庭的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

戰功彪炳的澳洲退役軍人羅伯茲-史密斯日前被民事法庭裁定在阿富汗服役期間參與謀殺4名阿富汗人。他表示對於「不正確」的判決結果感到震驚，並稱不會為他的行為道歉。

路透社報導，這是羅伯茲-史密斯（Ben Roberts-Smith）在判決結果出爐後首次公開回應，他表示仍為自己在阿富汗的行動感到自豪。

羅伯茲-史密斯2006年到2012年間曾隸屬澳洲菁英空降特勤隊（Special Air Services）並於阿富汗服役，曾獲頒澳洲最高軍事榮譽維多利亞十字勳章（Victoria Cross）及其他最高軍事殊榮。

今年6月初，羅伯茲-史密斯在對3家報社提出的誹謗官司中敗訴。這3間報社2018年報導他涉嫌在阿富汗謀殺數名手無寸鐵的囚犯，而法官認定相關報導中的多項控訴「基本上屬實」，駁回該案。

判決出爐前，羅伯茲-史密斯被拍到在印尼峇里島度假，他當天並未出庭。他最近又被媒體拍到出現在紐西蘭，並從紐西蘭返回澳洲。

羅伯茲-史密斯15日晚間在伯斯機場（Perth Airport）行李提領區對「九號娛樂」（Nine Entertainment）電視網說：「我對判決感到震驚，這是個糟糕的結果，也是不正確的結果。」

他還說：「我沒有做錯任何事，所以我不會道歉。」

當被問及他是否仍為自己在阿富汗的行為感到自豪時，羅伯茨-史密斯答道，「我當然是」。

羅伯茨-史密斯在機場簡短受訪時說：「我們將研究它（判決）並考慮是否需要提起上訴…我們需要討論一下，我將會採納建議。」