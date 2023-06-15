「中阿合作論壇」簽署3000億投資協議　學者：美國感到不安

▲中國與沙烏地阿拉伯舉行「中阿合作論壇」簽署100億美元投資協議。（圖／翻攝自新華社，下同）

文／中央社

中國與沙烏地阿拉伯舉行「中阿合作論壇」，首日即簽署100億美元（約3000億新台幣）投資協議；學者評論，中國展現的影響力為中東國家提供更多與美國討價還價的餘地，華盛頓對此感到不安。

陸媒經濟日報報導，6月11日至12日，中阿合作論壇第10屆企業家大會暨第8屆投資研討會在沙國首都利雅德召開，逾20國家暨地區約3000名代表與會。首日，中阿雙方簽署30多項合作協議，總規模約100億美元。

德國之聲14日報導，沙烏地新聞社（SPA）報導，本屆論壇迎來史上最大規模的中國代表團，首日雙方在技術、可再生能源、農業、房地產、礦業、旅遊和醫療等多個領域即簽署30項協議。

沙烏地領導層過去曾表示希望避免美中之間選邊站的零和遊戲，但一些分析人士認為，沙國可以利用這種競爭為自身謀求利益。

美國國家戰爭學院國際安全研究副教授瑞黎明（Dawn C. Murphy）對德國之聲表示，不認為中東國家期望中國會提供與美國相同的安全保障，但「中國的影響力給中東國家更多與美國討價還價的餘地。」

德國之聲報導，沙烏地阿拉伯向來是美國在中東地區的主要合作夥伴，2018年，美國居民、持不同政見的沙烏地流亡記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內被殺害後，美沙關係惡化，其它在沙國干涉葉門衝突、人權問題和油價等議題上也有分岐。

在此之際，沙中兩國則是走近；在外交方面，3個月之前，中國促成長期敵對的沙國和伊朗達成和解，另外，沙國、阿拉伯聯合大公國、埃及、巴林和伊朗準備加入由中國領導的「金磚國家」（BRICS）地緣政治集團。

更令美國感到尷尬的是，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）目前正在北京訪問。此前中國表示願意幫助促進以色列和巴勒斯坦之間長期處於僵局的和平談判。再加上這次最新與中國達成的百億美元交易，凸顯美國在該地區面臨進一步競爭。

沙國領導人還表示願意接受北京以人民幣支付石油費用，瑞黎明認為，目前人民幣不能與國際貨幣自由兌換，但中沙之間的龐大貿易傳遞了一個積極訊息，即沙國更廣泛地重視這種關係，讓華盛頓感到不安。