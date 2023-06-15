德國新天鵝堡女遊客反抗性騷擾　遭惡狼拋落50米深谷1死1傷

▲德國著名觀光景點新天鵝堡。（圖／記者許凱彰攝）



記者王致凱／綜合報導

德國南部知名觀光勝地新天鵝堡附近近日發生命案，有2名女性遊客遭1名男子襲擊並推下深谷，結果導致1死1傷。當地媒體報導稱，女子是為了反抗對方的性騷擾才會遇害。

德國警方15日發表聲明說，被害的兩名女子在新天鵝堡附近景點瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）旁的小路上遇上一名30歲美國籍男性遊客。美籍男子隨後將2女帶到一條隱蔽小徑，隨後動手襲擊其中一名21歲女性。

當時，同行的22歲女性見狀出面制止，卻被男子掐住脖子並遭拋落陡峭山壁。隨後，男子又將21歲女性同樣推下深谷，導致她從50米左右高度墜落，雖經直升機緊急送醫，但仍不幸傷重不治。至於另名22歲女性則仍在醫院接受治療中。

警方表示，行兇的男子隨後逃離現場，警方於14日下午進行大規模搜捕行動，目前已經將犯嫌逮捕，並且對他啟動謀殺未遂和性犯罪調查。

根據德國之聲（DW）報導，當局沒有透露2名女性遊客的國籍，但報導提到行兇男子可能是在試圖對她們性騷擾或性侵犯未遂，之後殘忍將她們推下深谷。

新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）位於德國南部巴伐利亞州，是德國最受歡迎的觀光景點之一，每年吸引約140萬名遊客造訪，在夏季新天鵝堡每天約能接待6000名觀光客。至於案發的瑪莉安橋也是當地熱門景點，經常有遊客和健行客在這裡遠眺城堡和周圍群山。