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世界遺產越南下龍灣「40度高溫」又遇大停電　遊客連夜逃離

記者林彥臣／綜合報導

越南是台灣人出國旅遊的熱門選項之一，疫情解封之後，當地觀光人潮也明顯復甦，不過深受旅客歡迎的世界自然遺產北越「下龍灣」，近日卻爆發缺電危機，許多外國旅客因為遭遇限電的不便與酷熱的高溫，行程還沒結束，就提前打包回家。

▲越南下龍灣。（圖／記者陳涵茵攝）

▲世界遺產越南下龍灣最近也遇到大停電，國際旅客不敵40度高溫連夜逃離。（圖／資料照）

根據越南快訊（VnExpress）報導，越南今年已經迎接460萬名遊客，約佔全年目標800萬的60%，但是過去幾天北部地區大停電，對下龍灣的旅遊業造成嚴重衝擊。

一名32歲新加坡遊客偉超（Weichao，音譯）和朋友到下龍市旅遊，抵達的第一晚就遇到停電，一行人只能待在酒店大廳，拿扇子搧風消暑，「我們無法待在房間裡，因為真的太熱了。」

▲▼2023年6月越南北部發生大停電。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地人表示，越南北部發生大停電的情況，還會持續幾天。圖為河內停電景象。（圖／達志影像／美聯社）

偉超詢問當地居民之後才得知，大停電的狀況還會持續幾天，所以他們一行人決定提前結束了行程，收拾行李準備回國。

還有一對印度夫妻透過Airbnb訂房，抵達當晚就出門去雜貨店補貨，卻遇上了大停電，只能摸黑走回8樓住處，在沒有空調的房間內度過炎熱的一晚，隔天電力恢復之後，就收拾行李準備回國。

▲▼2023年6月越南北部發生大停電。（圖／達志影像／美聯社）

▲受到聖嬰現象影響，越南北部地區有時候還會出現40度高溫。圖為河內停電景象。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，受到聖嬰現象影響，越南北部地區降雨減少，出現熱浪的情況也更加頻繁，有時氣溫還會飆升到40度以上。

越南電力監管局局長表示，北部的電力需求達到2萬兆瓦（MW），用電高峰期甚至高達2.35萬至2.4萬兆瓦，但供應電力只有1.75萬至1.79萬兆瓦，不得已只好採取限電措施。

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