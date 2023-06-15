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新北餵藥案延燒！幼教團體擬停止協助餵藥　教保員釀轉行

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市板橋某幼兒園餵藥事件持續延燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

文／中央社

新北幼兒園疑餵藥案延燒，國民黨團今天召開記者會，呼籲檢調儘速釐清事實。中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北表示，全國教保人員士氣低落，很多人在討論轉行。如果教保員協助家長餵藥要承受誣衊，應全面停止教保員餵藥。

新北幼兒園疑餵藥案引發社會關注。國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎、國民黨台北市議員李彥秀今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，呼籲檢調儘速釐清真相，全國教保員士氣低落，不少人醞釀轉職，也有幼兒園、托嬰中心考慮不再幫忙家長餵藥。

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吳怡玎表示，新北餵藥案因為大選的關係，被政治操作，媒體渲染，搞得家長、幼教老師人心惶惶、戰戰兢兢，大家要的就是趕快釐清事實，到底是哪裡出問題，如果沒有問題，趕快還當事人清白。現在幼兒園、托嬰中心已在醞釀不再幫忙家長餵藥，如果再不妥善處理，受害的將是孩子。

吳怡玎指出，這次餵藥事件，新北市教育局無法強制執行採檢，也不能公布檢驗結果，只有司法機關才可以。她知道檢調的辛苦，但本案社會矚目，還是希望檢調加速釐清，讓教育現場及社會安心。

與會的中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北表示，近期有媒體以「幼兒園集體餵毒」、「餵毒是不是幼教界不可說的秘密」等聳動標題報導，讓全國教保人員士氣低落，覺得自己是過街老鼠，很多人都在討論轉行。如果教保員協助家長餵藥要承受如此誣衊，呼籲政府應全面停止教保員餵藥，畢竟教保員的專業是幼教，而不是餵藥，也呼籲各界停止對教保員的霸凌。

全國幼兒園暨教保人員聯盟總會總會長劉秋芳指出，她敢保證教保員絕對不可能會給小孩餵毒，政府要去查清真相，到底是哪裡出差錯，還教保員清白，這對全國教保員是很大的污辱，如果最後真相並非如此，將會提告，絕不容許誣衊教保員。

劉秋芳說，很多國家的教保員都不負責餵藥，而台灣的教保員餵藥也都會遵循「三讀五對」的程序，卻還發生這樣誣衊的事情，真的會讓人思考，是不是教保員可以不要餵藥。

新北市幼兒教育學會理事長陳敏惠表示，已開始感受到教保員出現轉職潮，很多教保員都表示寧願去從事服務業，教保員平常用心照顧小孩，現在卻要被這樣誣衊，如果再不去釐清真相，按照現在的氛圍，家長跟教保員互不信任，絕非社會福氣。全台有將近60萬的教保員，人數已經在不斷下降，如果再不好好處理，幼兒教育恐面臨崩盤。

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