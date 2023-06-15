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18歲少女陳屍飯店！畢業旅行「遭前男友勒死」　臉書全是甜蜜合照

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 娜塔莉的臉書還留有和布雷克的甜蜜合照。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南卡羅來納州發生一起情殺案，一名18歲少女為慶祝高中畢業，和友人一起外出旅遊，卻被發現陳屍飯店房間內，警方事後逮捕一名嫌犯，竟是她高中時曾交往的前男友。

根據《鏡報》，來自俄亥俄州的少年布雷克（Blake Linkous）被控在18歲前女友娜塔莉（Natalie Martin）6日到南卡畢業旅行期間，在飯店房間將她殺害，並於8日被捕。

娜塔莉被發現陳屍於南卡的飯店房間內，警方接獲報案，急救人員趕到時宣布她已經死亡。刑事部門接手調查，發現死者前男友布雷克涉有重嫌。

事故報告指出，布雷克蓄意殺害娜塔莉，以手將她勒死。他8日被捕後關押於收容所，不得保釋。

布雷克和娜塔莉今年5月26日剛從俄亥俄州鄧肯福爾斯（Duncan Falls）的菲羅高中（Philo High School）畢業，兩人的臉書頁面都還留有和彼此的甜蜜合照。

該校校長道森（Troy Dawson）得知此事後難過表示，「我們很傷心。這是一起悲劇，我們感到不可置信。同學和老師都很喜歡她，她很可愛，也很有趣。」

娜塔莉的友人布魯克林（Brooklyn Ferrell）則在募資網站GoFundMe上籌措她的葬禮費用，目前募得近3.2萬美元，已達目標金額的2倍。

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