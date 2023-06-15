派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國前首相強生「派對門」陰影揮之不去，依據下議院跨黨派的特權委員會15日發布的最新調查報告，強生在新冠防疫期間違反規定舉辦派對這方面故意誤導國會，史無前例，建議停職90天，但既然強生已辭去議員一職，那麼就不該擁有前議員通行證。對此，強生也發布1700字長文反擊。

綜合BBC、衛報等報導，這份3萬字調查評估報告措辭嚴厲，點名強生多次誤導國會，構成嚴重藐視，參與濫用職權和企圖恐嚇委員會的活動，且加上強生當時位居首相之位，是整個政府最高級別成員，藐視行為顯得更加嚴重，「首相被發現故意誤導下議院，這是史無前例的」。

特權委員會認為，強生的違規行為嚴重足以建議停職90天。不過這項建議很大程度上為象徵性，因為強生9日就宣布辭去國會議員的職務，痛批調查委員會對他進行政治迫害。委員會也稱，既然強生已經辭職，那他不該獲得進入國會議場的前議員通行證，也就是禁止他有限度進入國會，包括吃午餐、見前同事。

在調查報告公布後，強生也發布一份略帶憤怒的1700字聲明回擊，稱他錯誤相信特權委員會，「這對於國會議員及民主而言，是可怕的一天」，在極少數派希望他或她從下議院消失的情況下，沒有一名議員能躲過黨派仇殺或被以莫須有罪名驅逐。

強生也說，「我一點也不藐視國會或特權委員會應該做的重要工作」，特權委員會以此種反民主的方式使用特權，形同在這場長時間政治刺殺中補上最後一刀。

強生派對門醜聞（partygate）2021年爆發，被揭露在2020年至2021年間多次違反新冠防疫規定，參加超過法定人數的聚會，包括強生與10多人在唐寧街飲酒開趴，他的幕僚在首相官邸花園舉辦派對邀請100多名同事出席等，有知法犯法之嫌，引發民眾強烈反彈。