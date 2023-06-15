受害者再+1！女團成員曝「被許傑輝叫到會議室摸屁股」：咬他下唇

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受害者再+1！韓忠羽曝「被許傑輝叫到會議室」摸屁股：咬他下唇

▲▼ 。（圖／翻攝自韓忠羽IG、黃云歆FB）

▲韓忠羽揭露7年前曾被許傑輝騷擾。（圖／翻攝自韓忠羽IG、黃云歆FB）

記者施怡妏／綜合報導

「#MeToo」震撼彈！57歲男星許傑輝接連被女星起底性騷擾，今（15）日宣布退出演藝圈，如今有第四名受害者，女團A’N’D成員「韓忠羽」指出，7年前在寧波象山拍戲，許傑輝對女演員做出猥褻的言語行為，「叫女演員咬他下嘴唇，想像被人x的表情，演給他看，觸摸女演員的屁股」。

黃云歆在臉書留言更新，「受害者持續增加中，謝謝韓忠羽願意具名站出來」。韓忠羽寫道，7年前在寧波象山拍戲，許傑輝是表演指導老師，表演課後把幾個女演員叫到會議室，「說今天在這發生的事不要告訴公司，不要告訴經紀人」。

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韓忠羽直呼「當時的我們哪懂阿」，後來許傑輝對女演員做很猥褻的言語行為，「叫女演員咬他下嘴唇、想像被人x的那種表情，演給他看」，還觸摸女演員的屁股，「真的太噁心，過了這麼久，終於有人站出來！」

▲▼ 。（圖／翻攝自黃云歆FB）

▲韓忠羽貼出受害者群組的截圖。（圖／翻攝自黃云歆FB）

面對一連串負面指控，許傑輝曾發文道歉，並解釋近年已不再設計這樣的課程，教學均以劇組劇本實際需求為主。今（15）日又透過臉書發文，宣布即日起退出演藝事業，文中寫下，「停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉，許傑輝。」

▼許傑輝宣布，退出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／許傑輝）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／許傑輝）

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