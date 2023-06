公園監視器拍到「性侵牧羊犬畫面」　男教授被捕崩潰：發洩壓力

▲美國傳出教授性侵牧羊犬事件。(圖/示意圖,與新聞事件無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國賓夕凡尼亞州64歲男教授馬特索卡斯(Themis Matsoukas)被監視器拍到在當地國家公園性侵所養的牧羊犬,警方根據他車子特徵追蹤到身分,前往家中逮人時,自知犯下大錯的他立即崩潰喊「完了」,還辯稱自己這樣做是在發洩壓力。

在賓夕凡尼亞州立大學擔任教授的64歲男子馬特索卡斯,今年4月被當地國家公園Rothrock State Forest森林步道附近監視器拍到,在廁所附近與所養的牧羊犬發生猥褻行為,畫面中拍到他腰部以下呈現赤裸狀態,下半身只剩襪子和鞋子而被起訴。

