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公園監視器拍到「性侵牧羊犬畫面」　男教授被捕崩潰：發洩壓力

德國牧羊犬（馬賽克）。（圖／達志／示意圖）

▲美國傳出教授性侵牧羊犬事件。（圖／示意圖，與新聞事件無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國賓夕凡尼亞州64歲男教授馬特索卡斯(Themis Matsoukas)被監視器拍到在當地國家公園性侵所養的牧羊犬，警方根據他車子特徵追蹤到身分，前往家中逮人時，自知犯下大錯的他立即崩潰喊「完了」，還辯稱自己這樣做是在發洩壓力。

在賓夕凡尼亞州立大學擔任教授的64歲男子馬特索卡斯，今年4月被當地國家公園Rothrock State Forest森林步道附近監視器拍到，在廁所附近與所養的牧羊犬發生猥褻行為，畫面中拍到他腰部以下呈現赤裸狀態，下半身只剩襪子和鞋子而被起訴。

公園官員表示，當初因為廁所發生偷竊洗手液事件，為了防範小偷才安裝監視器，沒想到竟然拍到猥褻事件。警方本月9日獲得搜索令後前往馬特索卡斯家中，馬特索卡斯看到警察上門時表現十分絕望，口中反覆說著「我完蛋了、「我死定了」等話語。

馬特索卡斯目前已被學校暫時停職休假，被控公開猥褻(Open lewdness)、妨礙風化曝露(indecent exposure)與性虐待動物等罪，當局還指控他的猥褻行為，最早可追溯至2014年，許多森林營地都有拍到他下半身裸體四處走動的畫面。

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