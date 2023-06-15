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XBB疫苗最快9月開打！今年擬進貨600萬劑　2類人建議優先接種

▲▼疾管署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前仍在新冠第四波Omicron疫情的高原期，XBB已成主流變異株，疫苗是否也應該隨著病毒變異更換？疾病管制署長莊人祥今（15）日表示，美國FDA今天開會，將做出今年疫苗的病毒株建議，莫德納、BNT就會同步改研發以XBB為主的新一代疫苗，如果一切順利，台灣最快可以在9月中旬開始接種。我方目前和莫德納還有1400萬劑疫苗額度，今年應該會進貨600萬至700萬劑。

疾病管制署13日公布最新疫情監測，變異株檢測方面，XBB持續為本土病毒株主流，占比超過7成，其中又再驗出14例大角星（XBB.1.16）。世界衛生組織（WHO）建議2023年的新冠疫苗加強劑，應只針對XBB變種病毒株。

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衛福部次長王必勝日前受訪表示，莫德納持續發展新疫苗，相關生產、審核都還有很多變數，不過要先待美國FDA建議疫苗株，如果一切順利有新產品核准，我方希望能和日本同步，預期開打時程最快會落在9月。王必勝先前也提到，若秋冬改使用XBB疫苗，會維持公費提供，優先對象則是慢性病患、長者等脆弱族群。

莊人祥表示，美國FDA今天開會將做出今年疫苗的病毒株後，後續莫德納、BNT都會同步改研發生產以XBB病毒株為主的新一代疫苗。以此狀況來推算，莫德納9月初可以送緊急使用授權（EUA）的審查，我方會加快審查速度，加上到貨後檢驗封緘，估計最快9月中旬可以接種。

我國112年和莫德納有簽訂1500萬劑採購合約，根據疾管署統計，目前未到貨量約1477.3萬劑。莊人祥表示，數量會分為今年與明年兩年來執行，今年秋冬會進600萬~700萬，明年可能會進比較多量，但這些僅為初步估算，尚未最後定案。

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