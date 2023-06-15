烏軍無人機狂轟！俄軍「雙手緊握投降」畫面曝光　身邊隊友全陣亡

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名士兵被派駐到烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）前線，當時他被困在壕溝裡，烏軍的無人機不斷轟炸，身邊兩名隊友都已經因傷勢過重而自盡，而他選擇站起來對著無人機比出投降的手勢，最後平安被無人機指引到烏軍陣地。

現年30歲的安尼丁 （Ruslan Anitin）日前接受《華爾街日報》訪問表示，他去年9月被徵召入伍，僅接受幾個星期的訓練後就被派上場，起初說是在俄羅斯境內防守邊境，但後來卻被送往人稱「絞肉機」的巴赫姆特前線，而當時他只用蘇聯時代的武器開過2次槍。

安尼丁說，巴赫姆特的戰況非常激烈，當時還有一名瓦格納的成員警告他，「如果你們拒絕執行任務就會被槍斃，如果你們嘗試撤退，也會被槍斃。」

上個月9日，安尼丁和其他幾名隊友正在一處戰壕裡，結果遭到烏克蘭無人機和迫擊砲輪番攻擊，當時他身邊兩名隊友都因為傷勢過重選擇自殺，只剩安尼丁一個人堅持下來，到了下午他已經沒有力氣逃跑，卻又擔心死在壕溝裡，所以決定站出來投降。

從烏軍無人機拍攝到的畫面可以看到，安尼丁站起來在胸前比出叉的手勢，同時雙手緊握求饒。負責操控無人機、代號「拳擊手」（Boxer）的烏軍決定饒他一命，「儘管他是敵人，儘管他殺了我們的孩子，但我還是替他感到難過。」

後來「拳擊手」在一份營養口糧上用俄文寫下「跟著無人機投降」後，再將口糧投擲給安尼丁，接著帶領他穿越戰場來到烏克蘭的佔領區。這一路上安尼丁穿過狹窄的戰壕，走過佈滿廢棄手榴彈、步槍的荒地，更踩過隊友的屍體，經過一個多小時後才抵達烏克蘭陣地。

安尼丁舉起雙手走向烏軍戰壕後，隨即被綁住雙手按倒在地，並被帶到哈爾科夫地區關押。被逮捕10天之後，他向記者表示，儘管回到俄羅斯代表著必須被關入監獄，但他仍想回家看自己的妻兒，「就讓他們把我關起吧！我想回到家人身邊，永遠不要讓他們經歷我在這裡看見的那些事。」