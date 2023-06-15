58歲機師性騷9女！狂傳超噁訊息「屁股好性感」　瑞安航空深夜開鍘

▲瑞安航空近日有一名首席飛行員因涉嫌性騷擾而被公司開除。（示意圖／CFP，非當事人）

記者葉睿涵／編譯

瑞安航空（Ryanair）14日發出內部備忘錄，通知員工公司在接獲多名女飛行員的性騷擾投訴後，於13日晚間即時終止了與一名首席飛行員的僱傭關係。儘管瑞安航空並未透露相關男性的身份，但路透社等英媒都認為，涉事的飛行員是現年58歲的穆雷（Aidan Murray）。

英國《獨立報》指出，瑞安航空5月底接獲一宗匿名投訴，指控穆雷對女初級飛行員做出「不當行為」，事後又有8名女機組人員做出了類似的投訴。瑞安航空隨後展開調查，發現穆雷曾為了與特定女飛行員一起工作而故意調班，甚至還曾發送騷擾簡訊給部分女性，讚美她們「身材迷人」、「屁股性感」。

Exclusive: Aidan Murray has been accused of ‘a pattern of repeated inappropriate and unacceptable behaviour’ https://t.co/VDopSdSoVL — The Independent (@Independent) June 15, 2023

瑞安航空的員工14日上午接獲通知，證實「相關飛行員已違反公司的反騷擾政策，多次對多名女初級飛行員做出不當而不可接受的行為」，而公司為了確保所有員工在安全的環境中工作，決定即時終止與這名在2020年被任命為首席飛行員的男子的僱傭關係。瑞安航空也要求所有人站出來協助公司進行調查。

雖然瑞安航空並未透露相關飛行員的身份，但路透社等英媒從「2020年被任命為首席飛行員」的線索推測涉事飛行員是現年58歲的穆雷。在瑞安航空2021年的年度報告中，穆雷被特別列名為首席飛行員，但如今穆雷的領英（LinkedIn）頁面已不復存在。

《獨立報》曾試圖聯繫穆雷請求置評但他尚未作出回應。路透社也嘗試透過愛爾蘭航空公司飛行員協會（IALPA）聯繫穆雷，但並未成功。IALPA表示，該協會已接獲瑞安航空解僱其首席飛行員的通知，並正與瑞安航空溝通。為瑞安航空初級飛行員提供培訓的2家訓練學院也拒絕就此事做出任何評論。