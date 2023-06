58歲機師性騷9女！狂傳超噁訊息「屁股好性感」　瑞安航空深夜開鍘

▲瑞安航空近日有一名首席飛行員因涉嫌性騷擾而被公司開除。(示意圖/CFP,非當事人)

記者葉睿涵/編譯

瑞安航空(Ryanair)14日發出內部備忘錄,通知員工公司在接獲多名女飛行員的性騷擾投訴後,於13日晚間即時終止了與一名首席飛行員的僱傭關係。儘管瑞安航空並未透露相關男性的身份,但路透社等英媒都認為,涉事的飛行員是現年58歲的穆雷(Aidan Murray)。

英國《獨立報》指出,瑞安航空5月底接獲一宗匿名投訴,指控穆雷對女初級飛行員做出「不當行為」,事後又有8名女機組人員做出了類似的投訴。瑞安航空隨後展開調查,發現穆雷曾為了與特定女飛行員一起工作而故意調班,甚至還曾發送騷擾簡訊給部分女性,讚美她們「身材迷人」、「屁股性感」。

Exclusive: Aidan Murray has been accused of ‘a pattern of repeated inappropriate and unacceptable behaviour’ https://t.co/VDopSdSoVL