傳俄軍前線集合「聽指揮官演講」　苦等2小時被烏克蘭瘋狂砲擊

▲美軍海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄軍前線某師即將進攻前，被要求列隊等待指揮官發表演講，他們足足等了2小時，卻因此被烏克蘭使用美軍海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等火砲猛烈襲擊，據悉傷亡慘重，但確切人數尚未公布。

《莫斯科時報》引述俄國主戰派軍事部落客Rybar說法報導，這起事件發生在烏東盧甘斯克克爾米納地區（Kreminna），「整整2個小時，人們成群站在一個地方，等待師指揮官發表他的勵志演說」，因此被敵方襲擊。他宣稱，此事件導致的死亡人數，比該地區長達數天的激烈戰鬥還要多。

《商業內幕》軍事國防資深編輯費爾曼（Sam Fellman）是美國退役海軍，曾經駐紮伊拉克。他引述多篇報導指出，這起事件可能多達100人死亡，傷亡人數合計恐達200人。

報導也於14日引爆俄國主戰派網友的怒火，部落客Two Majors痛批，「我們正與自己的愚蠢及散漫作戰，上面還披著花俏報導的外皮」。另一名部落客Older than Edda措辭嚴厲，「如果到了戰爭第二年中期，還有指揮官把軍隊帶到前線，將人員聚集成一大群，等著敵人砲火攻擊，這種指揮官必須在列隊前被槍斃，即使他們是上校或將軍。」

《自由歐洲電台》報導，儘管沒有確切證據，但一些聲量較大的主戰派部落客開始指責少將哈邁多夫（Zurab Akhmedov）應該為此負責。哈邁多夫先前指揮俄羅斯太平洋艦隊第155海軍陸戰旅，卻在頓內茨克傷亡慘重，根據該旅成員寫給政府的公開信，他們幾天內就損失約300人。

▲5月11日，烏軍在巴赫姆特前線進攻結束後，於俄方陣地發現俄軍迷彩帽，並給一名被俘俄軍餵水。（圖／路透）



儘管有網友表示，普丁也曾公開指出，一些俄軍將領「效率低下」，但另一名部落客Notes of Midshipman Ptichkin抱怨，即使哈邁多夫在頓內茨克領導無方，卻仍獲得國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的提拔與重用。

與此同時，不斷有報導指出，俄軍因為前線的疏忽或失誤，導致上百名士兵喪命，讓主戰派民眾及意見領袖都對烏克蘭的軍事挫敗感到日益沮喪。至於俄國國防部目前尚未公開回應此事。