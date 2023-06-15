遛狗誤碰「英國最危險植物」　女「右手恐怖灼傷」臉腫成天線寶寶

▲女子右手嚴重灼傷，讓醫生以為她被人潑酸。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國28歲女子蒂娜(Tina Sabine)出門遛狗散步，隔天醒來人突然無法動彈，右手起了嚴重水泡，好像被潑酸一樣紅腫劇痛，照鏡子才發現右臉也嚴重腫脹，整個人看起來好像天線寶寶一樣，就醫發現竟是因為不小心觸碰到一種危險植物。

英國媒體報導，就讀平面設計的女大生蒂娜，2021年某天早上醒來時，突然發現身體出現異狀，嚇得朋友趕緊幫忙送去醫院治療，醫生看到她的嚴重傷勢，一度以為她是被人潑硫酸灼燒，緊急把手上戒指切除，為她包紮傷口並且給予止痛藥。

I touched a dangerous plant — and transformed into a Teletubby https://t.co/HsHM3Iusq6 pic.twitter.com/u8Xn4TXhYX — New York Post (@nypost) June 15, 2023

醫生後來懷疑蒂娜的情況可能是嚴重過敏反應，轉到伯明罕(Birmingham)醫院進行檢查，判斷應該是接觸到有「英國最危險植物」之稱的大豬草(Giant hogweed)。據了解，大豬草的葉子含有劇毒，若是不小心碰到會導致皮膚灼傷，嚴重甚至需要接受皮膚移植手術。

蒂娜住院期間不但臉部與手部嚴重腫脹、起水泡，還導致脊椎出現血栓，使得她無法行走長達2星期，即使出院後現在仍然得靠拐杖代步，她表示，「我在醫院住了一個月，現在右手還是不太能使用，我懷疑我可能是遛狗時手碰到大豬草，無意中又摸到自己的臉」，希望她的故事能提醒民眾外出時注意，避免兒童碰到這種植物。

▼女子覺得自己的臉腫得像天線寶寶。（圖／達志影像／美聯社）