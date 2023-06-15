迎端午連假！交通量上看1.4倍　11條「閃國道地雷」替代道路出爐

▲端午連假國道將出現上看1.4倍車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

端午4天連假將至，高公局預估連假首日(6月22日)端午節最塞，交通量上看123百萬車公里，為平常1.4倍，以返鄉和旅遊車潮為主。高公局針對端午連假也規劃11條替代道路，呼籲用路人避開國道地雷路段。

端午連假（6月22日～25日）接近，高公局預期國道將有大量車流湧入，造成部分路段交通壅塞，高公局針對長短途國道路段規劃11條替代道路。

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▲端午連假避塞替代道路。（圖／高公局）

其中針對國道南北長途車流量較大路段，高公局規劃4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向可改走台9線，國1、國3新竹至台南地區雙向可改走台61線。

國6舊正至台中地區雙向可改走台63線，以及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。

▲端午連假避塞替代道路。（圖／高公局）

另對於短途旅次之用路人，高公局也規劃7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

高公局建議用路人可多利用國道附近之省縣道作為替代，避免受到國道交通管制或主線壅塞影響而延宕行程。

▼端午連假避塞替代道路。（圖／高公局）