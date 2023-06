菲律賓發生規模6.2地震　首都馬尼拉也在晃

▲菲律賓發生規模6.2地震。(圖/翻攝自USGS)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓八打雁省15日上午10時19分發生規模6.2地震,首都馬尼拉與附近省份也有感,眾議院工作人員緊急撤出建築物。現階段並無災損傳出,但當局示警接下來可能出現餘震。

綜合CNN菲律賓、ABS-CBN等報導,依據菲律賓火山及地震研究所數據,這起地震震源深度約103公里,震央位在八打雁省的卡拉塔甘(Calatagan)以西約4公里處。

馬尼拉大都會(Metro Manila)、甲美地(Cavite)、班詩蘭(Pangasinan)等地皆有感。

WATCH: Employees at the House of Representatives evacuate the premises after a magnitude 6.2 earthquake was felt.



Macel Pagdanganan / CNN Philippines pic.twitter.com/VFUD2oWQV6