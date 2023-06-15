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烏克蘭前線激戰中！俄一天狂轟37次　烏軍：已取得部分成功

▲▼烏克蘭前線。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭前線戰況激烈，但烏軍聲稱他們已取得部分進展，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

隨著烏軍展開反攻行動，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）14日證實，目前前線正在經歷一場「嚴重的對抗」，還形容這場戰鬥的「戰況激烈」。儘管如此，烏克蘭軍方聲稱，他們在加強前線行動後，相關地區已於14日取得部分成功，而烏軍也在東南方展開了大規模的反攻行動。

▲▼烏克蘭前線。（圖／達志影像／美聯社）

據CNN報導，烏俄雙方都承認，兩軍在烏東頓內茨克地區（Donetsk）發生衝突，但烏克蘭軍方表示，他們在反攻行動中取得了「一定的進展」，同時也在「持續向前推進」。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾14日指出，烏俄雙方都分別在幾個不同的地區發動了進攻行動，「所以到目前為止，我們都同時處於防禦與進攻的狀態，只是方向不同」。她也指出，俄羅斯正試圖以反戰車飛彈、無人機，同時增加砲擊和空襲的次數，來阻止烏克蘭的反攻行動。

▲▼烏克蘭前線。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭武裝部隊總參謀部資料顯示，俄羅斯在過去一天對烏軍陣地和定居點發動了37次空襲，還從多個火箭發射系統射出了32枚砲彈。馬里亞爾坦言，烏軍在南部的推進十分困難，因為「田野裡佈滿了地雷」，但烏方仍會「緩慢而堅定地向前推進」。

截至目前為止，烏克蘭國防部聲稱，他們過去一周已在巴赫姆特地區（Bakhmut）收復16平方公里的失地，同時還在沿著莫克里耶利河（Mokri Yaly River）向南推進。有現場影片顯示，烏軍上周末拿下了數個小村莊，而烏克蘭也聲稱他們在札波羅熱（Zaporizhzhia）的南部地區取得進展。

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