航空公司搞錯餐　過敏女吃下可頌「15小時航程瘋狂腹瀉」崩潰

▲女子幾乎整個航程只能待在廁所。（圖／翻攝自TikTok／chloe.chapdelaine）

記者李振慧／綜合報導

美國25歲女網紅克羅伊(Chloë Chapdelaine)上週搭機前往杜拜時，對於麩質過敏的她雖然特別點了無麩質飛機餐，然而卻因為航空公司的錯誤，讓她吃下錯誤可頌後，在長達15小時的航程中瘋狂腹瀉，崩潰拍攝影片控訴獲得300萬人次點閱。

患有麥麩不耐症（Coeliac disease，又稱乳糜瀉）的克羅伊，近來從洛杉磯搭乘阿聯酋航空前往杜拜時，因為航空公司搞錯餐點，害她吃下錯誤的可頌後瘋狂腹瀉，而崩潰在影片中落淚爆紅。

影片中可看到，克羅伊發現無麩質餐點中有可頌時十分驚喜，因為她已經長達9年沒吃過類似食物，擔心航空公司搞錯還特別向空姐確認，結果被告知的確是無麩質才開心吃下，沒想到空姐後來臉色蒼白跑過來告訴她搞錯了，導致她接下來航程中嘔吐至少1小時，伴隨著噁心、嚴重胃痛與腹瀉。

克羅伊在廁所中崩潰表示，「或許麥麩不耐症沒有像堅果過敏那樣嚴重，但是像我這樣對食物過敏或是體質比較敏感的人，應該要獲得更認真的對待，可是實際情況往往並非如此」。

影片爆紅後獲得300多萬人次點閱，克羅伊表示，事發後14天她仍然飽受事件為她所帶來的心理影響。阿聯酋航空發布聲明表示，對於發生在克羅伊身上的情況他們深感抱歉，他們的目標一直都是希望能在醫療、飲食、宗教等不同服務上能滿足所有乘客需求，非常重視乘客安全與健康，事件正在調查中。