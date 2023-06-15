2天前才求婚成功！37歲男游湖翻船　「為了救未婚妻」溺水身亡

▲男子划船時意外溺水身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國27歲男子瓦倫蒂(Travis Valenti)上週和未婚妻瑪琳(Marlene)在華盛頓州划皮艇時意外墜水，他第一時間保護未婚妻安全，先把對方推到安全地帶，然而自己卻不幸溺水身亡，在慘案發生前2天才剛向未婚妻求婚。

國家公園管理局表示，來自紐約長島的27歲男子瓦倫蒂，9日下午2時10分在奧林匹克國家公園(Olympic National Park)的新月湖(Lake Crescent)划船時，不小心翻船落水。

瓦倫蒂兄弟透露，瓦倫蒂在事發2天前才向未婚妻瑪琳求婚，當時他突然發現皮艇漏水，拼命划船最後不得不掉進水中，瑪琳雖然試圖救他但也跟著翻船落水，他急忙把對方推到安全地帶，瑪琳游到岸邊後試圖回頭救人，但是已經找不到他的身影，事發當時2人身上都沒有穿救身衣。

搜救人員接到報案後進行2個多小時的搜索，隔天又進行第二次搜索，但是都沒有發現瓦倫蒂身影。當地媒體指出，新月湖是華盛頓州第二深湖泊，深度可達624英尺，且每年這個時候湖水溫度較低，讓公園管理局警告民眾，近來前往當地玩水時一定要穿著救身衣，並且事前了解相關潛在風險。