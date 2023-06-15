哈佛醫學院爆「遺體販運」！買家進停屍間隨便挑　一顆大腦賣6000

▲哈佛大學醫學院停屍間爆出遺體竊盜、販運醜聞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國哈佛大學醫學院爆出遺體竊盜、販運醜聞，在醫學院停屍間工作的一對夫妻自2018年開始涉嫌對外販售原本捐做醫學研究用途的人體器官，甚至讓買家直接進入停屍間挑選。檢方也爆出這些器官的販售價格，如一顆頭顱僅1000美元（約台幣3.1萬元），而一顆大腦僅要200美元（約台幣6200元）。

根據CNN報導，賓州中區聯邦法院在起訴書中指出，於哈佛大學波士頓醫學院停屍間工作的55歲男子洛奇（Cedric Lodge），在學校不知情或未經允許的情況下，偷走捐贈遺體的部分器官，包含頭顱、大腦、皮膚、骨骼等，並將這些器官從麻州的停屍間運到他位於新罕布夏州的住所。

同時被起訴的嫌犯包含他63歲妻子丹尼絲（Denise Lodge），還有兩名買家44歲麥克林（Katrina Maclean）和46歲的泰勒（Joshua Taylor）。法庭文件顯示，麥克林在麻州皮博迪市（Peabody）經營一間名為「凱特怪奇原創」（Kat’s Creepy Creations）的商店，根據介紹店內販售許多稀奇古怪的娃娃或物品。

洛奇夫婦和麥克林、泰勒在起訴書中被指控共謀和跨州運輸贓物，據稱，麥克林將買來的人體器官在店內轉售給他人。檢察官稱，洛奇夫婦涉嫌竊盜、出售和運輸這些人體遺骸，有時甚至是透過美國郵政服務系統來寄送。

▲哈佛大學醫學院。（圖／達志影像／美聯社）



根據起訴書，洛奇還讓麥克林與泰勒進入哈佛醫學院的停屍間，以便他們可以「選購」剩餘的人體遺骸；起訴書稱，麥克林涉嫌在2000年10月向洛奇支付600美元購買了2張解剖下來的人臉，她也同時被指控將這些身體部位賣給多個州的買家，包含將人體皮膚賣給賓州一名男子，並將其作成人皮皮革。

檢察官表示，泰勒至少向洛奇夫婦購買了39次器官，支付超過3.7萬美元；據了解，泰勒在2019年5月19日支付了1000美元購買一顆「7號頭顱」，並在2020年以200美元購入一顆大腦。

檢察官指出，自願捐贈給哈佛醫學院的遺體皆用於教育目的，而醫學院研究完成之後，通常會將遺體火化後歸還給捐贈者家人，或是埋葬在麻州圖克斯伯瑞鎮（Tewksbury）的墓地。若以上嫌犯罪名成立，恐面臨最高15年的有期徒刑。

哈佛大學醫學院在公開聲明「可惡的背叛」（An abhorrent betrayal）中指出，他們對此感到非常震驚，洛奇自1995年就在該處工作，不過已在5月6日被開除，「這起事件是對哈佛醫學院（HMS）的背叛，最重要的是，受害者都是無私地選擇將自己的身體透過解剖捐贈計畫交給HMS，以促進醫學教育和研究。」

HMS指出，他們對於解剖遺體捐贈者的親屬感到相當抱歉，目前也正在與聯邦當局合作，以確定有哪些捐贈者受到影響；HMS同時任命了一個外部小組來重新評估解剖捐贈計畫和停屍間的政策。