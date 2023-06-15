BBC：Netflix影集掀起「台灣#MeToo浪潮」　出現超過90件指控

▲Netflix熱門影集《人選之人─造浪者》播出後台灣社會掀起一波#MeToo浪潮。（圖／Netflix提供）



記者張方瑀／綜合報導

台灣社會近來掀起一波#MeToo浪潮，英國媒體BBC報導指出，這波由Netflix熱門影集《人選之人─造浪者》帶起的運動，正在衝擊長久以來身為亞洲性別平權前段班的台灣，包含政壇、藝文界，甚至是醫生、老師也都面臨指控，而對於許多受害女性而言，終於等到遲來的這一刻。

英國媒體BBC以「台灣在Netflix節目播出後掀起#MeToo浪潮」為題，針對近來台灣社會一連串的性騷指控進行報導。文中指出，自《人選之人─造浪者》播出後，最初的性騷指控集中在政治圈和民進黨，導致幾名高官請辭，身為首位女性領導人的總統蔡英文也迅速做出回應，兩次為民進黨的錯誤致歉，並表示公開談及性騷擾的人是受害者，而非做錯事的人。

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



台灣#MeToo浪潮也從政治圈一路延燒到藝文圈、教育界，目前已發生超過90起，其中最受矚目的包含民運人士王丹、前波蘭外交官李波，以及流亡作家詩人貝嶺。對於許多台灣女性而言，因性別平權和政治進步而廣受全球讚譽的台灣，早就該迎來這一刻。

中研院研究員劉文（Liu Wen）指出，先前台灣也曾有過性騷案件，但規模從未如此龐大，「這是第一次不同行業間的潛在問題被同時揭露出來。」有一名30多歲曾姓受害女子就向BBC表示，她在遭受著名環保活動人士性騷後，終於感受到了再次尋求正義的動力。

▲《人選之人-造浪者》編劇向BBC表示，他們從未想過播出後大眾會有如此反應。（圖／Netflix提供）



曾小姐表示，她去年第一次尋求賠償時，遭遇了阻撓和拒絕，但她上星期在網路上發聲後，就收到了來自工作場所和該名活動人士的道歉，加害者也已請辭；與此同時，她的信箱裡塞滿其他女性發來的信件，同樣在指責同一名加害者。

性別平等一直被視為台灣的驕傲，尤其是與中國大陸相比，中國較提倡傳統的性別角色，在政治領導階層中也沒有女性，而台灣近十年來皆由女性領導，且議會中的女性代表比例為43％，高於「各國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Union）統計的全球平均（29%）。

#MeToo浪潮出現在台灣政治的關鍵時期，因為就像影集中一樣，台灣正在準備明年1月舉行的總統大選。《人選之人─造浪者》編劇向BBC表示，他們從未想過播出後大眾會有如此反應，「我們希望透過電視劇中對職場性騷擾的理想化描述，讓人們可以找到一種共同語言來表達對如何處理這些問題的期望。」