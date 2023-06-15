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希臘移民船沉沒增至79死！聯合國估400人登船　死亡人數恐大攀升

記者張靖榕／綜合外電報導

希臘海岸防衛隊14日指出，一艘移民船隻在伯羅奔尼梭（Peloponnese）外海沉沒後，已知至少78位移民死亡，最新消息增至79死，但死亡人數恐怕會大量攀升，因還有數百名移民失蹤。

▲移民遇難後被救起的倖存者，在庇護所內等待安置。（圖／路透）

▲數十名移民在船隻沉沒前被救起。（圖／路透）

路透社報導，搜救行動仍在進行中，歐洲救援支持基金會認為，當時在20公尺至30公尺長的該艘船隻上，大約有750名移民。聯合國移民署則估計人數約上看400人，但希臘當局拒絕對人數進行估計。

截至當地時間14日中午，已救獲104人。當地媒體指出船隻由北非國家利比亞離港，一名匿名的船運部官員則表示，登船的移民多來自埃及、敘利亞和巴基斯坦。

▲移民遇難後被救起的倖存者，在庇護所內等待安置。（圖／路透）

▲移民遇難後被救起的倖存者，在庇護所內等待安置。（圖／路透）

救援行動日夜進行中，希臘軍方派遣飛機到地中海失事海域上空照明，協助搜救行動進行，沈船地點位於希臘南部濱海小鎮皮洛斯（Pylos）西南外海約80公里處。

倖存者從皮洛斯附近的卡拉馬塔（Kalamata）港口上岸後，披覆著毯子在一間倉庫庇護所裡休息，移民部預計將這些人安置到雅典外圍的營地。

這次的沉船事件是希臘近年來最嚴重的事件。今年2月，一艘木船遇上暴風雨，於義大利拉布里亞海岸外撞上岩石沈船，造成96名移民罹難。

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