聯準會利率連10升後觀望　暗示下半年升息2碼

▲聯準會暗示升息。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約14日專電

美國聯準會連10次決議升息後暫時收手，以觀察一年多來政策緊縮效果。但官員最新預測顯示，聯準會下半年可能升息2碼，以利經濟降溫、通貨膨脹早日回歸聯準會目標。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在決策會議結束後的記者會說，利率按兵不動是基於「我們收緊政策已有一定進展，貨幣政策影響經濟有難料的遞延性，信用緊縮可能形成不利因素」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期，聯準會以趨近零的超低利率支撐經濟。疫情趨緩後物價因供需失衡而飆升，促使聯準會去年3月啟動升息，10次例會總計調高5個百分點，為40年來最迅猛升息循環，聯邦資金利率目標區間達16年來最高的5%至5.25%。

今年春季，多家區域銀行在高利率環境中不支倒閉，金融穩定出現疑慮，加上近期數據顯示美國通膨率從40年高點持續下滑，都讓官員有6月「跳過」一次升息、下半年視情況再決定是否調高利率的理由。

聯邦公開市場委員會（FOMC）成員一致決議維持利率不變，會後公布的聲明寫道，「這次會議」維持政策利率目標區間穩定，能讓官員評估更多資訊及其對貨幣政策的意涵。也就是說，官員保有7月25日至26日下次集會時決議升息的空間。

鮑爾在記者會說，FOMC「幾乎所有成員」都認為今年結束前進一步調高利率是適當之舉。

最新利率期貨市場行情顯示，投資人預期聯準會7月升息1碼（0.25個百分點）的機率約65%，高於一週前的50%。

美股在聯準會決策公布後賣壓加劇，之後略有起色。道瓊工業指數受保險商聯合健康集團（UnitedHealth）拖累跌近0.7%，標準普爾500指數漲近0.1%，那斯達克綜合指數在半導體雙雄輝達（NVIDIA）、超微（AMD）帶動下漲近0.4%。

聯準會決策日另一重點是每季更新的經濟預測，官員上修經濟成長與通膨預測，今年底失業率預估值下修。較令市場意外的是官員預測政策利率走向的「點陣圖」。

與3個月前相比，政策利率預測顯著上移。18名官員中，半數預期今年底政策利率會升到5.5%至5.75%，意味下半年4場例會將升息2碼（0.5個百分點）；3人預期利率將升得更高，4人預期升息1碼，只有2人預期當前利率將維持到明年。

聯準會暗示下半年恢復升息其來有自。官員偏好參考的美國個人消費支出（PCE）物價指數4月年增率為4.4%，雖低於1月的5.4%，但遠高於聯準會設定的長期通膨目標2%，而且剔除食品與能源價格的核心物價漲勢難以撼動，令決策官員憂心忡忡。

根據最新預測，聯準會官員將今年底核心PCE通膨率預估值從3.6%上修至3.9%。

假設經濟前景符合設想，官員預期通膨持續降溫，有利於明年底政策利率降至4.6%左右，比當前水準低2碼。

在勞動市場、民間消費都比想像堅韌的情況下，官員預期今年美國國內生產毛額（GDP）成長1%，優於3月預測的成長0.4%。官員預期今年底失業率從5月的3.7%升至4.1%，低於3月預測的4.5%。