梁育誌死刑撤回　馬國女大生母親淚訴：不是送女兒來台灣死的

記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵殺害後棄屍，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審均遭判處死刑。最高法院昨（14）日將死刑撤銷，發回更審，鍾女母親則質疑台灣司法黑箱，泣訴「我不是送女兒來台灣死的」。

鍾女2020年10月底晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內，全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一、二審將他判處死刑。

▲梁育誌擄走鍾女性侵後殺人棄屍。（圖／記者林悅翻攝）



全案上訴最高法院審理後，認為對鍾女性侵殺害的部分，在事實調查上仍有不足，有判決違反法律之虞，因此撤銷這部分的判決，發回高雄高分院更一審。至於強制性交未遂、棄屍等犯罪事實部分，最高法院則認為判決並無違誤，這部分則駁回上訴。

▲鍾女父母來台出席火化儀式。（資料圖／《ETtoday新聞雲》攝影中心攝）



根據《TVBS》報導，鍾女母親得知後，稱自己和律師都沒收到任何通知，法院就撤銷判決，讓她質疑台灣司法是否有黑箱作業。

鍾母淚訴，在女兒遇害前，梁育誌就曾對另名女學生出手，痛批「法官怎麼可以說他沒有計畫殺人」，「我是送女兒去台灣讀書的，我不是送她去死的，已經很倒楣死了，為什麼不要給我一個公道」。