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排場好大！　小學生搭直升機上學畫面曝光

▲居民拍到直升機接送一名小學生上學。（圖／翻攝推特）

▲居民拍到直升機接送一名小學生上學。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞網上近日瘋傳一段影片，一架直升機降落在一間小學附近的草地上，只見機上一名學童背著書包走下直升機，直升機也在停留一小段時間後起飛離去。影片掀起熱議，網友直呼「排場好大」，警方也證實，確實有這件事而且不是第一次發生。

綜合外電報導，據悉拍攝時間為今年4月17日上午8時許，地點位於雪蘭莪州（Selangor）首府莎阿南（Shah Alam）黃金地段「實達生態景苑」一間私立學校。直升機在學校附近草坪降落，一名學童接著從機上走下，疑似是經接送上學，直升機則在停留15分鐘後離去。

警方證實這項消息，表示該架直升機確實停留在一處空地上，目前已經將案件轉交大馬民航局接手調查。事實上相同事情已經發生至少2次，不過當地居民來不及拍下直升機第一次降落的畫面。

當地居民也透露，對於直升機直接降落在住宅區空地感到擔憂，害怕會威脅附近居民的安全。一名家長表示，早在5月初就透過臉書向相關單位反映此事，之後就沒再看過直升機。

大馬民航管理局則表示，若有獲得土地擁有者同意，直升機事實上可以在任何開放區域降落，民航局已就現有資訊展開調查，釐清飛行員、飛行計畫、土地擁有者的許可，是否都合標準。

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