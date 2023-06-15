恐怖！筆芯插進手掌「45年沒拔出來」　美女醫看傻了

▲美國一名皮膚科醫師，遇到患者手掌卡鉛筆芯45年。（圖／翻攝自TLC IG）



圖文／CTWANT

太驚人了！美國一名皮膚科醫師波普兒（Pimple Popper），在職業生涯中，看過無數個案例，然而最近的病患卻讓她目瞪口呆，對方是一名婦人，手掌上插了一根鉛筆芯，時間超過40年，為此感到震撼不已。

在最新一集TLC旅遊生活頻道，醫師波普兒試著從患者手掌上取下一根筆芯，已經在那邊整整45年，由於切口複雜，她小心翼翼地取出來，讓在場的其他人都看傻。完成手術後，她表示自己好像見識了一切，驚呼：「這真是太瘋狂了，不敢相信！」並且好奇，婦人到底發生了什麼事，為什麼鉛筆芯會卡在手掌45年？

▲醫護人員用鑷子將筆芯給夾出。（圖／翻攝自TLC IG）

節目預告片在IG曝光後，引發熱烈討論，不少粉絲震驚：「她沒有因此生病嗎？」、「不會影響健康嗎？」、「天啊，為什麼等了45年才取下」、「比我活得還要長」、「人類好奇怪」、「一個碎片已經痛得要命了，怎麼能等這麼久」。

此外，也有很多人分享自己的經歷，「我的右手有一塊鉛，已經33年了」、「我的左手也有同樣的東西」、「在過去的30年，我的大腿上一直有個鉛筆芯，5年級時不小心把鉛筆掉在地下，結果被刺傷」、「我也有，因為3年級時刺傷了自己，現在依然看得到皮膚上的點」，從網友的留言發現，原來這情況其實很普遍。

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