蔡阿嘎炎上事件日網罵翻　他搬出「這漫畫」分析日台口味差異

記者周偉承／綜合報導

蔡阿嘎日前點評「日本5家難吃連鎖店」的炎上風波，不只引起許多台灣網友討論，連不少日本網友看到新聞後也開始關注相關話題，除了大多數不認同蔡阿嘎論點的聲音外，也有網友認真分析表示日本食物口味不一定合台灣人胃口，甚至還搬出了知名美食漫畫作品來解釋日本與台灣食物口味的差異。

「聽說台灣有YouTuber介紹了日本5家難吃連鎖店，結果被炎上，讓我想到了這個畫面」，一位日本網友「えーしー@りのしーGames」在推特上提到蔡阿嘎的炎上事件，他提到，「口味重的牛丼跟肯德基、富士蕎麥麵都被點名，真的跟這畫面很像」，貼文中附上了一張漫畫截圖，來源是日本美食漫畫《拉麵王》（ラーメン発見伝），而截圖中的情節正好提到了台日食物的口味差別。

▲《拉麵王》中剛好有段劇情分析了日台料理口味差異。

圖中角色提到，他開店時對自己煮的拉麵非常有自信，認為自己的麵味道濃郁又美味，結果台灣的客人卻沒辦法接受，他四處詢問別人原因後得到的結論是，對日本人來說濃郁的口味，台灣人則覺得「太膩了」，而日本人喜歡的麵條口感對台灣人來說則「太硬了」，另外，他也指出自己吃過的台灣料理雖然用了許多香料，但是整體口味卻很清爽，這就是符合台灣人的口味。

日本許多網友看了解釋後，紛紛留言表示，「確實從台灣回日本後，吃飯時明顯感覺到日本的口味濃厚很多」、「富士蕎麥麵確實煮得偏硬」、「原來中華料理口味比較不重嗎」、「對台灣人來說好吃的台灣美食，日本人也可能會覺得味道太淡」，不過有的人認為，該炎上事件的問題不在於口味的差異，而是人的態度問題，此外，也有台灣人提到，該漫畫已經是十幾年前的作品，現在部分台灣人也變得比較能接受日本口味了。