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再當調解人？　習近平提解決「巴勒斯坦問題」3主張

▲▼巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）訪問中國，與習近平會談。（圖／取自新華社）

▲巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）訪問中國，與習近平會談。（圖／取自新華社）

文／中央社

中國國家主席習近平今天說，巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，帶給巴勒斯坦人民深重苦難，必須盡快還巴勒斯坦公道，他為此提出3點主張。有報導說，中國當前自我定位為中東地區調解人。

綜合新華社、人民日報網等官媒報導，習近平下午在人民大會堂與到訪的巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）舉行會談，提出關於巴勒斯坦問題的3點主張，並宣布兩國建立戰略夥伴關係。

3點主張包括：第一，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國；第二，巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶；第三，要堅持和談正確方向，尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。

習近平說，中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。

據報導，習近平在會談中還指出，阿巴斯是中國今年接待的首位阿拉伯國家元首，這充分體現了中巴關係的高水平。

▲▼巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）訪問中國，與習近平會談。（圖／取自新華社）

▲習近平表示，中巴今天共同宣布建立戰略夥伴關係，這將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。（圖／取自新華社）

他強調，中巴兩國是相互信任、彼此支持的好朋友、好夥伴，「中國是最早承認巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦國的國家之一，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業」。面對世界百年變局和中東地區局勢新變化，中方願與巴方加強協調和合作，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

習近平表示，中巴今天共同宣布建立戰略夥伴關係，這將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。中方願以此為契機，與巴方全面推進各領域友好合作。

阿巴斯於13日抵達北京，開始為期4天的國是訪問。

外電報導，阿巴斯到訪之際，中國正尋求在戰略地位重要的中東地區發揮越來越大的作用，並明確表示願協助巴勒斯坦和以色列進行和平談判；而中東的能源資源也是中國強化在中東外交攻勢的目的之一。以色列與巴勒斯坦的關係持續惡化，跌入近年最低點。

中國政府上週宣布阿巴斯訪華行程時提到願助巴以和平談判，引起高度關注。

此前，中國今年3月邀請伊朗與沙烏地阿拉伯高層官員於北京進行祕密談判，兩個宿敵國並在中方斡旋下達成恢復外交關係的重大決定。

半島電視台曾報導，美國數十年來一直是中東地區的斡旋者，中國當前也將自己定位為中東地區調解人。

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