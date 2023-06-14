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華為遭歐洲多國封殺「仍獲歐盟1.2億」資金　贊助研究關鍵技術

▲▼華為,5G。（圖／路透）

▲華為遭歐洲多國封殺「仍獲歐盟1.2億」資金，贊助研究關鍵技術。（圖／路透）

文／中央社

即使已有數個歐洲國家政府禁止自家電信網路使用中國科技巨頭華為的產品，歐洲聯盟（EU）仍在資助華為進行有關下一代通訊系統的尖端研究。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，儘管歐盟當局基於安全疑慮，要求更嚴格限制華為，華為還是參與了人工智慧（AI）、6G、雲端運算等多項敏感性的專案。

金融時報發現華為參與歐盟旗艦研究和創新計畫「展望歐洲」（Horizon Europe）的11項專案，每項最多獲得14%資金，合計拿到389萬歐元（約新台幣1億2900萬元）。

比資金更重要的是，就算大約1/3的歐盟國家已把「高風險賣家」排除在5G基礎建設之外，歐盟仍把華為擺在歐洲敏感性技術的核心。

華為提供基礎設備和AI平台給這些歐盟支持的研究專案，當中也包含量子感測、連線與一個自動駕駛架構。

一些分析家警告，讓華為參與，可能會破壞歐盟內部的資料安全性，以及歐盟自力更生研發關鍵技術基礎建設的雄心。

丹麥史傳德顧問公司（Strand Consult）創辦人史傳德（John Strand）說，讓華為參與「就像是邀請不信任的人參觀你的祕密辦公室，對歐洲安全和歐盟自主性計畫而言，可能有風險」。

德國智庫「墨卡托中國研究中心」（Mercator Institute for China Studies）科技與創新計畫主持人雨龍（Jeroen Groenewegen-Lau）也說，在涉及敏感技術的專案上選擇華為，令人「難以置信」。他質疑相關審查程序，表示「我很驚訝程序內竟沒有一個地方觸發警示」。

英國對上述一個歐盟專案挹注90萬歐元，這個專案今年才開始，內容涵蓋機器對機器通訊所使用的感測技術。但英國政府已下令電信集團移除網路中的華為5G設備。

葡萄牙已成為最新一個考慮封鎖華為參與5G核心網路建設的國家，跟進丹麥、瑞典等國家的類似行動。歐盟執行委員會（European Commission）最近也示警，如果其他歐盟成員國不收緊國內規範，歐盟可能得立法阻止高風險集團參與5G專案。

市場研究公司LightCounting首席分析師特拉爾（Stéphane Téral）表示：「這些合作案顯示，歐洲短期內沒辦法戒除華為。」

除了「展望歐洲」底下華為獲得歐盟資助的11項專案，華為也參與了兩項沒拿歐盟補助的計畫。歐盟執委會則表示，在「展望歐洲」6G、AI、雲端運算相關研究計畫的資金中，華為拿到的只占不到1%。

歐盟執委會說：「展望歐洲工作計畫對於國際合作的開放性，跟保衛歐盟戰略領域利益的必要性，以及尊重國際規範和歐盟基本價值之間，相互保持平衡。」

華為則表示，自2007年起，華為曾參與歐盟旗艦研發架構內的30多項計畫。華為並強調國際合作至關重要，而且華為參與「展望歐洲」，是經過「歐盟挑選的不同專家小組獨立評估」並正式批准的。

這11項專案中，有一項是針對聯網汽車和自動駕駛的安全性，打造一種高度安全的架構。美國晶片製造商英特爾（Intel）、日本汽車零部件供應商「電裝」，以及全球第4大汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）都是這個專案的夥伴。

專案統籌人詹內佐斯（Thanassis Giannetsos）說，華為具備「專門知識」來支持夥伴們的目標─替未來自駕打造方法論。他表示：「我們知道有些公司及其客戶可能擔心華為參與，但那在提案階段就討論過了。」

另一名專案統籌人則說，華為的德國子公司具備參與資格，挑選公司的標準是「個人經驗良好、夥伴推薦，以及適不適合專案目標」。

其餘9項專案的統籌人未回覆置評請求。

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