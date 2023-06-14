移民船沉沒「希臘外海」至少78死　移民官：擔心還有大量失蹤者

▲移民船沉沒希臘外海至少78死。（圖／翻攝自Twitter／@UNmigration）



文／中央社

希臘海岸防衛隊今天表示，至少有78位移民在他們的船隻沉沒於伯羅奔尼梭（Peloponnese）外海後死亡，而且死亡人數恐怕還會大幅上升。

海岸防衛隊表示，這艘船於愛奧尼亞海（Ionian Sea）國際水域翻覆後，約100人獲救，救援行動因強風而更加困難。

希臘移民部消息人士告訴法新社，根據海岸防衛隊說法，船上可能載有「數百」人。這位移民部官員表示：「我們擔心會有大量的失蹤者。」

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）在一篇推特（Twitter）發文中坦承擔憂船上會有很多人失蹤。推文說：「我們擔心會有更多人喪生。初步報告顯示，船上當時搭載多達400人。」

‼️ A shipwreck occurred today off Pylos, Greece according to @HCoastGuard.



So far 104 survivors were brought to shore while 32 bodies were recovered. Search and rescue efforts continue and we fear more lives were lost.



Initial reports suggest up to 400 people were onboard. pic.twitter.com/7TBTWiHs84 — IOM - UN Migration ???????? (@UNmigration) June 14, 2023

此次救援行動除了海軍船隻，還出動了陸軍飛機和直升機，以及在該地區的6艘其他船隻。

海岸防衛隊表示：「在一艘載有大量移民的漁船翻覆後，從週三很早開始，大規模的救援行動便在皮洛斯鎮（Pylos）附近進行。」

獲救者被送往卡拉馬塔（Kalamata），然而有4位情況較嚴重者由直升機送到了港口的醫院。

海岸防衛隊指出，歐洲國際邊界管理署（Frontex）的偵察機昨天下午就發現這艘船，但乘客「拒絕接受任何幫助」。

國際邊界管理署稍後表示，船上乘客無人穿著救生衣，也沒有立即透露他們的國籍。

當局表示，這些移民似乎是從利比亞出發，準備前往義大利。

一名官員表示，一旦海岸防衛隊確定獲救者的性別和國籍，移民部便會著手為他們尋找住所。

希臘與義大利和西班牙相同，一直是數以萬計想由非洲和中東到歐洲的人們的主要登陸點之一。

希臘和其他位於歐盟（EU）南部和東南部外緣的國家表示，他們背負了管理沒有合法文件移民的重任，這很不公平。