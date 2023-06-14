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移民船沉沒「希臘外海」至少78死　移民官：擔心還有大量失蹤者

▲▼移民船沉沒希臘外海至少78死。（圖／翻攝自Twitter／@UNmigration）

▲移民船沉沒希臘外海至少78死。（圖／翻攝自Twitter／@UNmigration）

文／中央社

希臘海岸防衛隊今天表示，至少有78位移民在他們的船隻沉沒於伯羅奔尼梭（Peloponnese）外海後死亡，而且死亡人數恐怕還會大幅上升。

海岸防衛隊表示，這艘船於愛奧尼亞海（Ionian Sea）國際水域翻覆後，約100人獲救，救援行動因強風而更加困難。

希臘移民部消息人士告訴法新社，根據海岸防衛隊說法，船上可能載有「數百」人。這位移民部官員表示：「我們擔心會有大量的失蹤者。」

國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）在一篇推特（Twitter）發文中坦承擔憂船上會有很多人失蹤。推文說：「我們擔心會有更多人喪生。初步報告顯示，船上當時搭載多達400人。」

此次救援行動除了海軍船隻，還出動了陸軍飛機和直升機，以及在該地區的6艘其他船隻。

海岸防衛隊表示：「在一艘載有大量移民的漁船翻覆後，從週三很早開始，大規模的救援行動便在皮洛斯鎮（Pylos）附近進行。」

獲救者被送往卡拉馬塔（Kalamata），然而有4位情況較嚴重者由直升機送到了港口的醫院。

海岸防衛隊指出，歐洲國際邊界管理署（Frontex）的偵察機昨天下午就發現這艘船，但乘客「拒絕接受任何幫助」。

國際邊界管理署稍後表示，船上乘客無人穿著救生衣，也沒有立即透露他們的國籍。

當局表示，這些移民似乎是從利比亞出發，準備前往義大利。

一名官員表示，一旦海岸防衛隊確定獲救者的性別和國籍，移民部便會著手為他們尋找住所。

希臘與義大利和西班牙相同，一直是數以萬計想由非洲和中東到歐洲的人們的主要登陸點之一。

希臘和其他位於歐盟（EU）南部和東南部外緣的國家表示，他們背負了管理沒有合法文件移民的重任，這很不公平。

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