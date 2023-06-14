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戰狼事件延燒！韓在野黨「低調訪中」　被逼表態重申遵守一個中國

▲▼南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國駐韓大使邢海明8日邀請南韓最大在野黨共同民主黨黨代表李在明餐敘，豈料他竟然從口袋拿出準備好的韓文講稿演說，提到「賭中國輸會後悔」、痛批南韓尹錫悅政府親美的外交路線，引發韓中兩國外交紛爭。12日共同民主黨派出國會議員訪中，中國強烈要求南韓在台灣問題上重申恪守「一個中國」原則。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨民生經濟危機對策委員會今（14）日指出，金太年、洪翼杓、高榕禛、洪起元、洪性國等6名所屬國會議員從12日起抵達中國首都北京，依序拜訪中國外交部、全國人民代表大會外事委員會、中國智庫等，多名消息人士表示，期間6人會晤中國外交部副部長孫衛東。

消息人士透露，中國希望南韓能夠重申1992年中韓建交時所秉持的「一個中國」立場，因為南韓總統尹錫4月接受《路透社》專訪時，強調反對中國單方面以武力改變台海現狀的同時，卻未明確重申恪守一個中國立場，因此招致北京當局的強烈不滿，認為南韓的行徑正在動搖中韓兩國建交後所訂立的基礎。

1992年，南韓選擇和中華民國（台灣）斷交、同時選擇和中華人民共和國建交，雙方簽下《中韓建交公報》，內容明確指出南韓將中華人民共和國視為中國唯一合法政府，堅持一個中國原則，尊重將台灣視為中國領土一部份的立場。

儘管眼下訪中時機敏感，不過共同民主黨卻聲稱，此次訪中行程早在今年4月，就已透過民生經濟危機對策委員會先向中國駐韓大使館傳達訪中意願，之後由中國外交部同意邀請南韓共同民主黨人士訪中，此次行程還包括造訪中國當地智庫，並和中國當地的南韓企業人士展開懇談會。

南韓共同民主黨向中國呼籲，希望能放寬中國團體觀光客遊韓的限制、對於打入中國市場的南韓企業取消不平等待遇、擴大兩國觀光和簽證、鬆綁文化和藝術界交流限制、擴大兩國人力交流。

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