俄飛彈空襲至少6死13傷！　敖德薩市中心「倉庫爆炸起火」慘況曝

▲ 敖德薩一座食品倉庫遭飛彈攻擊起火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭地方官員指控，俄軍夜間向南部城市敖德薩（Odesa）發射巡弋飛彈，14日凌晨又砲擊東部頓內茨克地區房屋，在兩地各造成3人死亡，共6人喪命及13人受傷。

根據《美聯社》，烏東頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram發文表示，俄軍砲擊摧毀克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）及康斯坦丁尼夫卡（Konstantinovka）的7棟房屋，另有逾10棟房屋受損，至少3人死亡。

▲ 附近的麥當勞門市也受損，消防員徹夜滅火。（圖／路透）

敖德薩地區當局則在臉書發文表示，針對市中心的一起攻擊導致一座食品倉庫3名員工死亡，另有7人受傷，還造成房屋、倉庫、商店及咖啡廳受損，附近一棟房屋警衛及居民共6人受傷。搜救人員仍在建築殘骸中找尋可能的倖存者。

當局指出，這起攻擊動用4枚3M-54口徑巡弋飛彈，從黑海發射，其中3枚被防空系統攔截。

烏克蘭總參謀部發言人科瓦廖夫（Andriy Kovalev）說明，俄軍對烏導彈攻擊及空襲增加，除了敖德薩以外，哈爾科夫、頓內茨克及基羅夫格勒州（Kirovohrad）地區發生Kh-22巡弋飛彈、口徑巡弋飛彈及伊朗製無人機攻擊，其中9發被攔截。

科瓦廖夫也提到，烏軍在長約1000公里前線上幾個戰線取得進展，在頓內茨克東部至少2個定居點附近的戰鬥仍在持續。